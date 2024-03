“Bebeshita” habla de Maripily tras salir de LCDLF 4: “Se saca de quicio muy rápido”

La creadora de contenido Daniela Alexis “La Bebeshita” Barceló opinó la noche del lunes, sobre el comportamiento de la modelo y empresaria boricua Maripily Rivera en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Maripily se saca de quicio muy rápido. Ella es mecha corta. A ella le dices algo y explota. Yo le dije la verdad... que me insultara mis pompitas, que estoy muy nalgona...”, dijo la mexicana a minutos de salir de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“Sí me dolió. Ya no me quiero victimizar. Ya no quiero llorar. No quiero sufrir”, añadió.

Por su parte, “Bebeshita” habló sobre Lupillo Rivera, quien es considerado el líder del cuarto Tierra.

“Lupillo tiene una energía pesada. A veces me daba miedo. Tiene una mirada muy penetrante”, sostuvo la mujer, de 33 años, quien fue parte de la primera temporada de la competencia “Los 50″.

Ahora quedan seis habitantes en el cuarto Tierra, cinco en Agua y tres en Fuego.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 14 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “La Bebeshita” Barceló, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Maripily sobre “Bebeshita”: “La ridícula fue ella que se eliminó”

La empresaria y modelo boricua Maripily Rivera reaccionó la noche del lunes, a la eliminación de una de “sus enemigas” en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

La creadora de contenido mexicana Daniela Alexis “La Bebeshita” Barceló se convirtió en la sexta eliminada de la temporada, que comenzó a finales de enero pasado.

En una conversación en la cocina con varios habitantes, Rivera, de 46 años, sostuvo que Barceló fue “una ridícula”.

“Ella quería hacerme pasar el ridículo ayer [domingo] delante de la gente haciendo un drama y la ridícula fue ella hoy [lunes] que se eliminó”, dijo Maripily mientras limpiaba una mesa de la cocina.