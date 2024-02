Ellas son las primeras elegidas para Miss Universe Puerto Rico 2024

La organización de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) comenzó este miércoles, a anunciar a las elegidas para ser parte del certamen 2024, en el cual se coronará en unos meses a la sucesora de Karla I. Guilfú Acevedo; Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 de Miss Universo 2023, realizado en noviembre pasado en El Salvador.

A través de la aplicación de Wapa TV, se revelaron los primeros cuatro rostros y nombres de las que podrían convertirse en candidatas oficiales de la competencia.

Entre ellas se encuentran Génesis M. Dávila, Evimary Piñero, Orlanis Rivera y Kelian Hernández.

Dávila es conocida por ser primera finalista de MUPR 2013, Miss Intercontinental Puerto Rico 2012, Miss Mundo de Puerto Rico 2014 y Miss Florida USA 2017 y 2018.

Más elegidas serán reveladas durante el día de hoy, miércoles, y el jueves. Miss Universo 2024 se realizará en el último cuatrimestre del año en México.

Luego de conocer a todas las interesadas en formar parte de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), a través del proceso de audiciones, llegó el momento de anunciar los nombres de las seleccionadas para unirse a este selecto grupo de mujeres que tendrá la oportunidad de representar a su municipio y posteriormente, una de ellas, a Puerto Rico.

El miércoles, 21 y jueves 22 de febrero se darán a conocer los nombres de quienes tendrán la oportunidad de convertirse en delegadas de esta edición del certamen. Por tercer año consecutivo, la aplicación móvil de WAPA TV, dueños de la franquicia en Puerto Rico, será el medio por el que se anunciarán a las elegidas. Todas las personas que tengan activada la aplicación en sus teléfonos inteligentes se enterarán al mismo tiempo que las seleccionadas. El equipo de la franquicia está listo para recibirlas, orientarlas y comenzar con su preparación de cara a MUPR 2024.

“Conocimos a más de sesenta mujeres con historias fascinantes y cualidades increíbles. Seleccionar a las que pasan a la próxima etapa de esta plataforma no fue nada fácil. Uno desearía escogerlas a todas, pero no es viable. Nuestro compromiso es ofrecerles una experiencia de calidad y apoyar a cada una para que logren maximizar su potencial. A esas mujeres que no son anunciadas, continúen su enfoque y desarrollo personal; y a esas que sí, prepárense para una experiencia que transformará sus vidas”, comentó Yizette Cifredo, directora de la franquicia local.