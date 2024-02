Lupillo Rivera amenaza a otro habitante en plena gala de “La Casa de los Famosos 4″

El cantante mexicano Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, amenazó la noche del martes, a otro habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), en plena gala en vivo.

Lupillo hizo unas sorprendentes declaraciones contra el actor mexicano Alfredo Adame.

“Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo allí. Si ustedes quieren hacer un reporte a la Policía pa’ cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable... que sepan que yo fui”, dijo el artista, quien es parte del cuarto Tierra junto a la modelo boricua Maripily Rivera.

El suceso ocurrió luego que Lupillo protagonizara la noche del lunes, una fuerte discusión con Adame tras este exigirle al actor colombiano Gregorio Pernía que saliera del cuarto Fuego.

La mexicana Mariana González, quien es esposa del cantante Vicente Fernández Jr., se convirtió la noche del lunes, en la cuarta eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

La integrante del cuarto Fuego escuchó el resultado de la votación junto al actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía, quien fue salvado por segunda vez por los televidentes.

Los mexicanos Alfredo Adame, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh también contaron con el apoyo de los fanáticos del programa.

Esta es la segunda baja que sufre el equipo Fuego. La primera se dio en la segunda semana de la temporada con la eliminación de Leslie Gallardo.