Molusco recuerda cuando “rescató” a Ali Warrington y brinda pista sobre posible regreso

Una vez más, el locutor Jorge Pabón “Molusco” ha captado la atención de sus seguidores y al parecer tiene un anuncio sobre su futuro en la radio tras su salida de Spanish Broadcasting System (SBS).

A través de su plataforma de Instagram, Molusco, revivió el video que se produjo en el 2018 cuando comenzó el programa “Molusco y los Reyes de la Punta”. Fue a través de este video que se que anunció la llegada de Ali Warrington como coanfitrión del programa junto a Pamela Noa y Robert Fantacuca.

“Oye Ali Warrington, jamás olvides cuando en el 2018 te rescaté y te di un beso de reconciliación. ¿Quieres otro pronto? En este episodio hasta Daddy Yankee participó. Hablamos más tarde corillo”, escribió.

Muchos de sus seguidores en los comentarios de la publicación han exigido a Molusco que brinde un anuncio sobre lo que será su futuro en los medios de comunicación. Sin embargo, este ha indicado anteriormente que no tenía ofertas de otras emisoras tras su salida de SBS. Del mismo modo, tampoco ha descartado un posible regreso a la empresa dueña de La Mega 106.9 FM.

La publicación de Molusco en su cuenta de Instagram, también podría ser interpretada como la posibilidad de una entrevista a Ali Warrington para Molusco TV donde dialoguen sobre la renuncia de ambos. Algo similar ocurrió la pasada semana con Héctor Torres “Deplaymaker”.

Precisamente en esa entrevista fue donde Pabón, explicó que la empresa SBS le solicitó el 50% de las ganancias de su canal de YouTube, como parte del nuevo contrato, lo que provocó el tranque y por consecuencia su salida.

“El dueño de este negocio está pidiendo el 50% de tu negocio, porque sí, te ofrece un billete para que te quedes, pero si no me das el 50% de aquí no te quedas. Yo le dije, quédate con tu negocio”, expresó Molusco quien explicó que su negocio en YouTube fue creciendo mucho más que el producto que realizaba en radio.

Pabón fue más allá y aseguró que SBS pretende hacer lo mismo con la mayoría de los talentos que tiene al aire en sus emisoras.

“Ese es el formato que quieren establecer con todos los talentos de esta estación de radio SBS, todos los talentos que escuchas en el aire firmaron un acuerdo para quedarse con el 50% de tus redes sociales, eso no va a pasar nunca en la vida y hay otras cadenas que no han entendido”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que como parte de las negociaciones ofreció a la empresa monetizar de otros contenidos que se encuentran en su canal de YouTube. Sin embargo, SBS insistió en adquirir ganancias de todos los contenidos, incluyendo su podcast “Adolescentes” que realiza junto a sus hijos quienes no son talentos de la empresa.