Toni Costa y Beta Mejía protagonizan fuerte encontronazo en competencia de baile en “Hoy Día”

El atleta y creador de contenido colombiano Beta Mejía protagonizó un encontronazo con el bailarín español Toni Costa en la competencia “Hoy Día Bailamos” en el programa “Hoy Día” de la cadena Telemundo.

El momento se dio cuando Costa, quien es juez de la dicha competencia, dio su crítica sobre el baile de Beta durante el Día del amor y la amistad.

“Ya estoy cansado de ese ‘tú lo sabes’. Siempre estás mencionando que no soy profesional, no soy profesional y veo bacano y lo acepté con mucha humildad que ves potencial, pero tienes que ver potencial en todos, no solo exigirme a mí las partes técnicas”, le dijo el participante al exnovio de Evelyn Beltrán.

Por su parte, Costa respondió: “Te aconsejo que te centres en tu trabajo y en tu evolución, no en los demás. No me pelees porque yo vengo a decirte cosas buenas, te tengo que decir cosas técnicas pero has hecho un buen trabajo”.

Mientras, Beta argumentó: “Pero es para todos, no la puedes agarrar con uno solo”, señaló Beta.

Luego, al momento de Toni dar su puntaje se volvió a poner tenso la situación. Esto tras Toni darle un punto a beta “por su actitud”.

“Déjame hablar por favor. Tu actitud no me está gustando para nada, para mí con tu actitud es una nota de 1…”.

En ese entonces, Beta tiró el micrófono al suelo en medio de su enojo por ver la dicha calificación. Sin embargo, Costa le dio un cinco por el baile y manifestó que “pero como te quiero en la final te voy a dar un 5″.

El colombiano tampoco quedó satisfecho por el 5. “A mí el 5 tampoco me va a comprar las inconformidades que he tenido. Sí, me lo he ganado, lo he luchado por ella [refiriéndose a su pareja de baile], porque ella ha hecho que yo me convierta en alguien diferente; pero eso no quiere decir que por el 5 me voy a dejar endulzar porque es que también mi posición la defiendo y la sigo defendiendo”.

Beta Mejía y Toni Costa protagonizan fuerte encontronazo en competencia de baile en “Hoy Día”