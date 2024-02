Leslie Gallardo sobre habitante de LCDLF 4: “No te quiero volver a ver nunca”

Luego de convertirse en la segunda eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), la mexicana Leslie Gallardo dio sus primeras declaraciones al salir de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“Tengo muchos sentimientos encontrados. Les quiero agradecer a todo mi público porque yo fui la persona que pidió estar aquí sentada... Es una experiencia maravillosa, pero en definitiva si ustedes me dejaban una semana más iba a arrancarle los pelos a alguien, así que estoy feliz de estar aquí sentada, tranquila y muy orgullosa de mí misma”, dijo en entrevista con Telemundo la novia de Emilio Osorio, hijo de la cubana Niurka Marcos.

Sobre sus expresiones de que le pedía a los televidentes que no la apoyaran para seguir en la competencia, Gallardo sostuvo que: “Lo que sucedió es que esto es muchísimo más fuerte de lo que esperé. Estoy priorizando mi salud mental, mi felicidad y estoy priorizando qué es lo que yo quiero hacer fuera de aquí. Creo que estoy muy orgullosa de haber tenido este acto heroico hacia mí misma de ser egoísta con mi felicidad, cosa que nunca había hecho en la vida”.

Por su parte, Leslie aseguró que no desea volver a ver a una de las habitantes de LCDLF 4.

“Thalí García, no te quiero volver a ver nunca y cuando te vea no esperes un saludo de mi parte porque no lo vas a recibir. Digamos que no quiero volver a ver a Thalí porque en lo personal es una persona que no me cae bien, no me parece una persona sincera, no me parece una personal real y mucho menos me parece una persona que esté demostrando realmente quién es allá adentro. Denle unas 3 semanitas más y se le termina de caer la careta que trae”.

Nuera de Niurka Marcos se convierte en la segunda eliminada de LCDLF 4

La mexicana Leslie Gallardo fue elegida la noche del lunes, como la segunda eliminada de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos”, luego de que en los últimos días generó gran controversia en redes sociales, debido a las actitudes negativas que tomó, y que provocaron problemas entre sus compañeros.

Luego de una intensa semana, la creadora de contenido tuvo que abandonar el reality show, debido a que los votos del público no la favorecieron.

Así fue la salida de Leslie Gallardo

Los conductores Jimena Gállego y Nacho Lozano anunciaron que Clovis Nienow y Gregorio Pernía fueron los primeros en salvarse, sólo quedaron Carlos Gómez y Leslie, siendo la joven la eliminada de la noche.

Al momento del anuncio, Gallardo se mostró emocionada de poder irse, pues durante la semana manifestó sus deseos de ser eliminada.

“Sí, sí”, respondió Leslie, mientras manifestó su felicidad y le deseó a Carlos lo mejor, pidiéndole que dé lo mejor de sí en la competencia.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 21 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada y Leslie Gallardo.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.