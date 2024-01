¿Tiraera de Michelle López a sus excompañeros tras derrota de “El Reguero” ante Molusco?

Luego de que fueran publicadas las encuestas de la industria radial en Puerto Rico, la animadora Michelle López realizó una publicación en sus redes sociales que podría ser interpretada como una indirecta a sus excompañeros de radio en “El Reguero” de la emisora La Nueva 94 que es conducido por Danilo Beauchamp y Alejandro Gil Santiago.

A través de su Instagram, López, compartió una fotografía en la cual aparece la silueta de una mujer con la palabra “Karma” escrita en su cuerpo. A la publicación añadió: “Siempre llega la justicia tarde o temprano. Seguimos”.

El pasado martes, salió a relucir que en las encuestas que publica trimestralmente la firma Nielsen, el programa Molusco y los Reyes de la Punta retomó el primer lugar en la mayoría de las encuestas por encima de “El Reguero”, del cual López formó parte hasta el mes de septiembre cuando la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) realizó una serie de despidos.

López ahora forma parte del programa mañanero “La Perrera” de Salsoul que pertenece a Uno Radio Group.

Publicación de Michelle López en Instagram

Danilo Beauchamp acusa a Molusco de “falta de reconocimiento”

El animador y comediante Danilo Beauchamp respondió a los ataques que le realizó Jorge Pabón “Molusco” en su programa de radio como parte de la celebración de las encuestas trimestrales radiales de la firma Nielsen donde “Molusco y los Reyes de la Punta” (La Mega 106.9 FM) superó a “El Reguero” de La Nueva 94 FM.

A través de su programa ‘El Reguero’, Beauchamp, aseguró que Pabón tiene “falta de reconocimiento” por nunca haber aceptado que su programa perdió las pasadas encuestas ante “El Reguero”.

“En la pasada encuesta, encuesta que no quiso ni hablar por tres meses, nunca dijo nada y siguió diciendo que estaba número uno. Eso es falta de reconocimiento, tú tienes que aceptar que durante esos tres meses como hice yo al principio del programa que tú ganaste esta encuesta del día de hoy, eso tú no lo haces, no te gusta reconocer que estás perdiendo en algo”, expresó Beauchamp en el programa ‘El Reguero’.

Del mismo modo, el comediante y animador de La Bóveda (TeleOnce) aseguró que el programa radial que produce ganará las próximas encuestas y Molusco “tendrá competencia” por primera vez en los más de diez años que lleva en La Mega.

“Yo reconozco y me gusta mejorar, ahora preocúpate porque como tú bien dices, nosotros llevamos tres años nada más y tú dices que esto es cuatro veces al año, trimestral, o sea que si yo te vuelvo a ganar en las próximas encuestas, tú tienes un problema, porque tienes competencia por primera vez en tu vida y si ya tú me estás mencionando en el día de hoy es porque tú sabes que te podemos comer las nolas”, expresó.

Ambos locutores forman parte del conglomerado de emisoras Spanish Broadcasting System (SBS), sin embargo, los talentos de esta empresa acostumbran ser bastante competitivos con las encuestas de la firma Nielsen y así lo expresan a través de sus respectivos programas.