Danilo Beauchamp acusa a Molusco de “falta de reconocimiento”

El animador y comediante Danilo Beauchamp respondió a los ataques que le realizó Jorge Pabón “Molusco” en su programa de radio como parte de la celebración de las encuestas trimestrales radiales de la firma Nielsen donde “Molusco y los Reyes de la Punta” (La Mega 106.9 FM) superó a “El Reguero” de La Nueva 94 FM.

A través de su programa ‘El Reguero’, Beauchamp, aseguró que Pabón tiene “falta de reconocimiento” por nunca haber aceptado que su programa perdió las pasadas encuestas ante “El Reguero”.

“En la pasada encuesta, encuesta que no quiso ni hablar por tres meses, nunca dijo nada y siguió diciendo que estaba número uno. Eso es falta de reconocimiento, tú tienes que aceptar que durante esos tres meses como hice yo al principio del programa que tú ganaste esta encuesta del día de hoy, eso tú no lo haces, no te gusta reconocer que estás perdiendo en algo”, expresó Beauchamp en el programa ‘El Reguero’.

Del mismo modo, el comediante y animador de La Bóveda (TeleOnce) aseguró que el programa radial que produce ganará las próximas encuestas y Molusco “tendrá competencia” por primera vez en los más de diez años que lleva en La Mega.

“Yo reconozco y me gusta mejorar, ahora preocúpate porque como tú bien dices, nosotros llevamos tres años nada más y tú dices que esto es cuatro veces al año, trimestral, o sea que si yo te vuelvo a ganar en las próximas encuestas, tú tienes un problema, porque tienes competencia por primera vez en tu vida y si ya tú me estás mencionando en el día de hoy es porque tú sabes que te podemos comer las nolas”, expresó.

Ambos locutores forman parte del conglomerado de emisoras Spanish Broadcasting System (SBS), sin embargo, los talentos de esta empresa acostumbran ser bastante competitivos con las encuestas de la firma Nielsen y así lo expresan a través de sus respectivos programas.

Molusco le tira con todo a Danilo Beauchamp y Alejandro Gil

Durante la transmisión de su programa en La Mega 106.9 FM, Molusco junto a sus compañeros Ali Warrington y Pamela Noa aseguraron que no tienen nada en contra de sus compañeros del conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS), pero respondieron a la celebración que tanto Santiago como Beauchamp realizaron en la encuesta anterior que correspondía al mes de septiembre.

Según Molusco, en la encuesta de la firma Nielsen, de octubre a diciembre del 2023, su programa dominó la mayoría de las tablas en el horario de la tarde, por encima del programa de La Nueva 94.

“Hoy salieron las encuestas de radio y voy con nombre y apellido, nosotros tenemos compañeros de trabajo, pero competimos. Danilo Beauchamp y Alejandro Gil [...] mi amigo al igual que Danilo, pero aquí nos matamos”, comenzó diciendo Molusco quien aseguró que en diez años en La Mega solo ha perdido cuatro.

“En la encuesta pasada ellos celebraron como si el mundo fuera de ellos”, expresó Molusco al mismo tiempo que su compañera de trabajo, Pamela Noa, recordó cuando Santiago y Beauchamp celebraron con botellas de champagne frente al edificio de SBS. “Ellos hicieron lo que tenían que hacer, los eclipses duran muy poco”, añadió.

“Nosotros llevamos seis años y con la pasada solo dos encuestas hemos perdido, la primera encuesta de nosotros como corillo, después de la salida de Burbu y la pasada encuesta. En seis años. ¿Cuántas encuestas salen al año? Cuatro encuestas. ¿Y ellos cuantos? 2 y la primera que perdimos ellos no estaban al aire o sea que perdimos una. Sí, ganaron pero no ganaron en todas las tablas como nosotros, ganar el 100 por ciento de los demográficos de las edades...”, expresó Molusco.

En su mensaje sus compañeros, Pabón, aseguró que la derrota en una de esas encuestas lo motivó a realizar ajustes para ganar las próximas.