Adamari López sobre Luis Fonsi: “Le agradeceré siempre haber estado conmigo”

La actriz y animadora puertorriqueña Adamari López conversó este lunes sobre su relación con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, con quien estuvo casada de 2006 a 2010.

“Yo sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas (...) Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento que enfrenté la enfermedad”, dijo la conductora de televisión en entrevista con Despierta América.

“(Luis Fonsi) a quien le agradezco y le agradeceré siempre haber estado conmigo ahí y también fue una etapa después de mucho dolor, que afortunadamente también superé y que a lo que llevamos, a lo mejor en el tema de esta canción (No me doy por vencido) es que no podemos darnos por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones, nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz”, añadió.

La animadora estará de regreso a la televisión bajo un nuevo programa de juegos llamado “¿Quién caerá?” bajo la cadena hispana TelevisaUnivisión que transmitirá el programa por Univisión en los Estados Unidos.

Sin embargo, los puertorriqueños podrán disfrutar el programa en la isla bajo el canal local TeleOnce que a través de un comunicado de prensa anunciaron que el mismo será visto bajo su frecuencia.

El programa llega a TeleOnce el 9 de enero a las 2:00 p.m. Este proyecto no solo marca el regreso de Adamari a TelevisaUnivision, sino que también la devuelve al lugar donde catapultó su carrera como actriz a la escena internacional.

“¿Quién caerá?” (Still Standing) es un formato exitoso y fascinante en el que los participantes compiten por un premio monetario que podría ayudarles a cumplir sus sueños. A lo largo del programa, los participantes deberán responder hábilmente a una gran variedad de preguntas en distintas modalidades para acumular la mayor cantidad de dinero posible y salir victoriosos”, explicó el canal mediante un comunicado de prensa.

Para el proyecto, se realizaron castings en los Estados Unidos para seleccionar a varios participantes de diferentes nacionalidades, quienes representarán a la comunidad hispana. Los concursantes deben poseer un sólido conocimiento de cultura general y contar con suerte para llegar a la final, ya que los que no acierten las preguntas corren el riesgo de caer por una trampa en el suelo, que puede abrirse en cualquier momento.

“La emoción es constante, ya que duelo tras duelo se revela quién pierde y quién triunfa hasta el final. A lo largo de la competencia, Adamari impregnará cada momento de diversión y carisma, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos”, añade el canal sobre el nuevo programa.

El pasado mes de abril, Adamari López, sorprendió con su salida del programa Hoy Día de la cadena Telemundo en el cual trabajó por once años.