Adamari López sorprende con “el peor” tinte y le piden que vuelva a su look anterior

Adamari López ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas lo único que importa es criticarla ya sea por la forma en la que ejerce su maternidad, sus relaciones y hasta sus cambios de look.

Después de pasar meses complicados por su inesperado despido de Telemundo, la actriz y conductora inició su propia línea de joyería, participó en varias campañas publicitarias y presentó su alianza con una aseguradora pero lo más importante es que firmó un nuevo contrato con TelevisaUnivision que le ha abierto las puertas a nuevos proyectos. Ahora, Adamari ha sorprendido con el anuncio de su regreso a la TV.

“Mi gente linda falta poco para el lanzamiento de ¿Quién Caerá? y mi regreso a la TV. 🎉 Estoy muy feliz y quiero celebrarlo con ustedes con un 40% en todos mis accesorios de @axabyadamari por toda la semana del lanzamiento del show. 🎉 GRATITUD es mi palabra para este 2024. 🩷🙏 Recuerden que también por comprar mi Diario de Gratitud les va a llegar un regalito de mi parte.Gracias por todo ✨ nos vemos el lunes a las 7P/6C por UNIMÁS. 👏😊🥰”.

Adamari López La conductora sorprendió con su más reciente look (Instagram)

Sin importar que la conductora anunciara algo que estaba esperando con tanto anhelo y que ha sido fruto de su arduo trabajo, internautas únicamente se dedicaron a señalar que su cambio de look “no le favorece”.

Adamari siempre ha sido muy entregada a sus proyectos y este no ha sido la excepción, tanto que incluso cambió su color de cabello a un tono rubio. “El color de pelo no te favorece”; “No te pintes el cabello tan claro porque te ves más viejita te queda mejor en castaño”; “Ada no me gusta el color de tu cabello no ye favorece!!!”; “Se malogró el cabello”; “Ese color de cabello , lo siento pero no teda para nada”; “Me gustaba más como se le miraba el otro color de cabello, le resaltaba más el color de ojos!!”; “No me gusta el color de pelo”; “El otro color cabello te quedaba mejor”, se lee en redes sociales.

Fue en diciembre cuando la conductora decidió aplicar un tinte rubio en su melena castaña. En aquel momento compartió un video en el que mostró que se puso en manos de Diego Alfonso, estilista de las estrellas en Montevideo. El tono, que se ha ido aclarando, hace que la luz se refleje más en su cabellera, lo que ilumina el rostro, dulcifica las facciones y hacen que las arruguitas pasen desapercibidas. Este tono más rubio fue acompañado por luces al estilo balayage, que se dividieron de forma fina y delicada a lo largo de toda la melena

La conductora también habló de sus otros proyectos como la línea de joyería y su diario de gratitud Viviendo, Amando y Agradeciendo, en el cual invita a sus seguidores a escribir qué los motiva para entonces trabajar en sí mismos y ser mejores personas.