Molusco finaliza su divorcio: “Lo veo como un fracaso”

El locutor y comunicador Jorge Pabón “Molusco” confirmó que durante el día de hoy finalizó los trámites de su divorcio con su esposa Claudia Morales.

“Ya se fio en el día de hoy, oficialmente lo digo públicamente [...] yo lo veo como un fracaso en mi vida porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, expresó durante la transmisión del programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9 FM).

Durante la transmisión del programa, sus compañeros le realizaron varias preguntas sobre el proceso de divorcio. Este indicó que para canalizar su divorcio pasó tiempo visitando las canchas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el año pasado.

Pamela Noa quien fue madrina de la boda de Molusco y Claudia Morales cuestionó al locutor si el divorcio le afectó económicamente.

“Sí es cierto, recuerda que esto no llegó a los tribunales porque ella hoy tiene lo que realmente le toca. Yo no me opuse a nada de lo que ella pidió. Incluso, podía haber momentos donde yo entendía que era algo que no era full y accedí”, contestó Molusco.

Pabón también indicó que Morales se dedicó completamente a la crianza de sus hijos mientras este trabajó su carrera.

El locutor afirmó que el proceso de separación ha sido complicado debido a que fue una relación que duró unos 20 años y además se mostró esperanzado en que en algún futuro puedan tener una comunicación cordial por el bien de sus hijos.

“Actualmente no hay más allá de una comunicación leve, necesaria por los nenes, más allá de eso no hay más nada. Creo que es algo que pasa al principio de cada ruptura y esperando en Dios que tarde o temprano pueda ver una comunicación un poquito más allá y mantener una relación cordial”, dijo durante un podcast publicado en su canal de YouTube: Molusco TV el pasado mes de septiembre.

“Nosotros tampoco peleamos, no hay discusiones públicas ni nada por el estilo, al final del día yo lo que entiendo es que lo mejor para los hijos y lo mejor para ella también, ese es el mejor deseo. Es complicado, una ruptura es dura”, añadió.

Pabón confirmó el pasado mes de abril que se encontraba en un proceso de divorcio de Morales.

“Como saben y conocen siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar, de seguro tenemos en común y saben que para mí lo más importante en mi vida es mi FAMILIA”, comenzó escribiendo el comunicador.

“Por este motivo hago público que luego de 20 años de relación, Claudia y yo, hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Este proceso lo llevaremos con la amabilidad, el respeto mutuo y el apoyo que nos ha caracterizado durante todos estos años, por el bien de nosotros y de nuestros hijos”, añadió.

El locutor, actualmente se destaca por su canal de YouTube, Molusco TV donde ha logrado obtener millones de seguidores y continúa en su espacio radial en La Mega con Los Reyes de la Punta donde comparte junto a Ali Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca.