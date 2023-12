"Solo recuerdo haber despertado en el hospital": Noelia habla en exclusiva con El Nalgorazzi

Corillo, les confieso que me quedé pasmao cuando leí hace poco que la cantante Noelia se había caído de un caballo y había quedado inconsciente y en el hospital, obligándola a cancelar varios compromisos profesionales. Yo había visto publicaciones de ella practicando el deporte de equitación y que se lo disfruta un montón pero jamás pensé que le pasaría algo así. Estuve con comunicación con su esposo en todo momento y me indicó que tras la aparatosa caída en el World Class Equestrian Center en la Florida, donde practica, fue llevada en helicóptero al Holy Cross Hospital en Fort Lauderdale.

En sus redes solo se publicaron dos comunicados y ya. Ella no ha hablado con ningún medio ni ha dado ninguna entrevista sobre lo que le pasó. Hasta hoy, que habló #PrimeroConElNalgo en Metro. Aquí me cuenta todos los detalles del accidente, cómo se encuentra de salud hoy, le pregunté del bebé que esta esperando con su esposo y manejador Jorge Reynoso, su gira de conciertos, nuevos proyectos y cuándo viene pa Pe Erre.

Noelia, estuve preocupado tras tu publicación en tus redes de que sufriste un accidente y estuviste inconsciente en el hospital. ¿Qué pasó y cómo estás hoy?

“Sí, sufrí un accidente aparatoso con mi caballo Savannah al cruzarse un reptil en medio del camino. Frenó abruptamente antes del obstáculo de salto y salí disparada contra el obstáculo y solo recuerdo el impacto contra las tablas. De ahí ya no recuerdo más, solo recuerdo haber despertado en el hospital. Pero ya estoy bien.”

Sé que practicas la equitación desde hace más de 10 años. ¿Es la primera vez que te ocurre algo así?

“Bueno, llevo casi 11 años. Sí, es la primera que me sucede algo así. He tenido la fortuna de tener un gran entrenador desde que comencé, un ex olímpico de la equitación, Pablo Gamboa, uno de los mejores del mundo. Gracias a su entrenamiento no he tenido ningún incidente previo a este accidente. Pero los reptiles son reptiles.”

¿Qué pensaste cuando despertaste y estabas en el hospital? ¿Temiste que no sobrevivieras?

“Primero pregunté cuánto tiempo llevaba ahí cuando desperté. Estaba ahí uno de los doctores especialistas y Jorge y me decían: “tranquila, no es nada grave, estás bien, ya pasó, no te preocupes, solo estás en observación.”

Sé que compites en este deporte, hasta en campeonatos. ¿Este accidente hará que limites practicarlo un poco? ¿Tomarás algún tipo de medida de seguridad adicional?

“No, yo no pienso dejar el deporte ecuestre. Para mí es una parte muy importante en mi vida. Siempre tomo las debidas precauciones que el deporte requiere. Esto que sucedió fue algo fortuito”.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que habías sido trasladada en helicóptero al hospital?

“Realmente lo supe mucho después. Ahí entendí la gravedad del accidente que no tuvo mayores consecuencias al final, gracias a Dios.”

¿Cuán recuperada estás hoy? ¿Alguna cita de seguimiento de tu salud tras el accidente?

“Me siento muy bien, pero me siguen monitoreando cada tercer día.”

¿Cómo este accidente afectó tu vida personal y profesional, tus compromisos artísticos?

“Mi vida personal no se vio afectada. Obviamente solo un gran susto para todos mis seres queridos alrededor de mí.

En lo profesional pues tuve que cancelar 4 conciertos. Como por ejemplo, el de Tampa y otras tres ciudades.”

Recientemente anunciaste que te convertirás en madre, que tendrás un bebé con Jorge por medio de gestación subrogada. ¿Cómo va el embarazo? ¿Ya saben el sexo? ¿Cuándo nace? ¿Ya le tienen nombre?

“Ese detalle lo queremos mantener en privado por ahora”.

¿Puedes explicarnos cómo fue ese proceso, cuándo lo decidieron y qué significa para ustedes dos?

“Es algo que planificamos hace tiempo, pero no estábamos listos como ahora”.

Debes estar emocionada con tu nueva gira y música nueva. Cuéntanos de tus próximos proyectos.

“Sí, efectivamente estoy muy contenta, ya di los primeros conciertos en algunas ciudades de México. Por ahora descanso en diciembre y enero. En febrero retomo conciertos por Texas. En cuanto a nuevos proyectos, seguir creciendo mi empresa de tecnología “Celebriffy Technology” y poder seguir expandiendo mi empresa de alta tecnogía e ingenieria y seguir mis nuevos proyectos en la música.”

Háblanos de tus plataformas digitales que han tenido tanto éxito.

“Ahora mismo lanzamos una nueva red social que se llama “CMeSocial”, que es completamente familiar. Además, hemos desarrollado redes sociales especiales para gobiernos, partidos políticos y plataformas comerciales para empresas de diversos rubros.”

¿Cuándo regresas a Puerto Rico? ¿Algún mensaje para tus fans boricuas?

“Espero que muy pronto. Los tiempos de Dios son los que son y espero muy pronto reencontrarme con mi gente y escribir nuevos capítulos llenos de cariño y felicidad en mi isla natal.”

Afortunadamente y luego de sufrir una fuerte contusión, Noelia no tuvo fracturas y tanto los CT Scan y MRI que le realizaron, salieron bien. Solo fue un gran susto. Gracias Noelia y Jorge por siempre confiar en mí y por la amistad que nos une. Mucho éxito siempre y bendiciones.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.