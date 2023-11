La candidata que busca otra corona ‘Grand Slam’ en Miss Universo 2023 en El Salvador

La tailandesa Anntonia Porsild es una candidata particular en el certamen Miss Universo 2023, el cual se realiza en El Salvador, ya que busca otra corona Grand Slam, de los concursos mas importante en el mundo de la belleza.

Favoritas de Metro Puerto Rico para ganar Miss Universo 2023 en El Salvador

Porsild obtuvo el primer cetro para su tierra en Miss Supranational 2019, certamen considerado de los importantes junto a Miss Universo, Miss Mundo, Miss International y Miss Grand International.

Esta fue coronada en el dicho certamen por la boricua Valeria Vázquez Latorre; Miss Supranational 2018.

Anntonia es considerada de una de las grandes favoritas para ganar Miss Universo 2023 y también busca devolver a su país al grupo de semifinalistas luego de dos años de sin clasificaciones.

La última vez que Tailandia clasificó entre el grupo de semifinalistas fue en el concurso de 2020 con Amanda Obdam, quien quedó en el Top 10.

Tailandia tiene dos coronas de Miss Universo. La primera la ganaron en el 1965 con Apasra Hongsakula y la segunda en 1988 con Porntip Nakhirunkanok.

Miss Puerto Rico es finalista: Este es el premio que estrena en Miss Universo 2023

La organización de Miss Universo estrenó el premio Voice for Change en la competencia 2023, la cual se realiza en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

El mismo reconoce las labores y causas sociales de las candidatas.

¿Por qué Karla Guilfú haría historia para Puerto Rico con solo clasificar en Miss Universo 2023?

Karla Guilfú buscar priorizar el tema de la salud mental en Puerto Rico

En la competencia preliminar, celebrada el pasado miércoles, se anunciaron a las 10 finalistas del galardón. Estas son las representantes de Angola, Brasil, Chile, Líbano, Filipinas, Puerto Rico, Singapur, Sudáfrica, Ucrania y Zimbabue.

En la final de la competencia se anunciarán a las tres ganadoras del premio.

La boricua Karla Guilfú se destaca por su labor en la salud mental, tema que ha sido su bandera desde que compitió en Miss Universe Puerto Rico 2023.

Luego de ser coronada como la reina loca, Karla conversó con Metro Puerto Rico sobre su labor social.

“Un mensaje que me encantaría que los jóvenes entiendan es la importancia a pesar del miedo, lanzarnos y apostar a nosotros para alcanzar nuestros sueños. Muchas de las cosas que yo hecho, inclusive estar en Miss Universe Puerto Rico o estar en otro de los concursos que he estado, muchas veces lo hago dudando de que ‘si lo voy a poder hacer’ y de todos modos me lanzo a hacerlo porque reconozco que ahí es donde verdaderamente radica esa grandeza de cada uno de nosotros”, dijo en aquel entonces.

“El miedo hay abrazarlo y lanzarnos a luchar por nuestros sueños, entonces así es que podemos ver cómo el universo nos puede sorprender con grandes cosas”, añadió.

Mis Universe Puerto Rico 2023 cursa una maestría en consejería sicológica, tiene una certificación como maestra de yoga y es manejadora de crisis de la línea PAS de ASSMCA.

La gala de la competencia de belleza Miss Universo 2023 comenzará a las 9:00 de la noche y se verá por Wapa TV y Roku Channel.