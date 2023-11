Por esta razón Mónika Candelaria ha estado ausente de Noticentro Al Amanecer

La periodista ancla de Noticentro Al Amanecer, Mónika Candelaria, estuvo ausente del espacio mañanero este jueves lo que provocó preocupación por parte de sus seguidores. Ante esto la periodista aclaró la razón por la cual no estuvo presente en el noticiero de la mañana de Wapa TV.

A través de una publicación en su Instagram, Candelaria, indicó que se encuentra enferma y recibiendo medicamentos para mejorar su salud.

“Gracias a todos los que han preguntado sobre mi ausencia en Noticentro Al Amanecer. Pues les cuento que estuve algo enfermita. Aquí recibiendo un suero de vitaminas para fortalecer mi sistema inmunológico 💪🏼⭐️ agradecida del cariño y el trato del equipo de @renouvamedicalpr y a mi doctor Edgardo Vélez por siempre estar pendiente de mi salud. Prontito vuelvo junto a ustedes!!!! Mis cariños!!! Nos toca cuidarnos!!! A bajar revoluciones cuando sea necesario.A visitar a su médico y hacerse sus pruebas de cernimiento. La salud lo es TODO!!”, expresó Candelaria en la publicación.

La periodista es parte del espacio que comparte con Jorge Gelpí Pagá, Aixa Vázquez, Yizette Cifredo, José Santana y el meteorólogo Carlos Omar Rivera.

El pasado 14 de octubre, la periodista cumplió su 41 años y compartió con sus seguidores una fotografía de la celebración de su nueva vuelta al sol.

“Mientras disfrutaba en la playa tomó una foto mostrando el número cuarenta y uno, en la descripción indicó que “hoy sigo viviendo y escribiendo mi libro de la vida con un corazón agradecido, llena de sueños y enfocada en mis prioridades, en lo bueno, en lo que me suma… Les cuento, que cuando celebré mis 40, me dije: Mónika de aquí pa’lante tienes aún más, la responsabilidad y el compromiso contigo misma de no sabotearte, sino de tener tu plan de acción, ejecutar, y así, saborear ese paso más, ese logro y la satisfacción de hacer…Gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños 🎁 llenos de tanto cariño. 🫶”, expresó.

No obstante, ayer sus compañeros de NotiCentro celebraron su cumpleaños mientras transmitían el programa en vivo. Este momento también Candelaria lo publicó en sus redes sociales.

“Hoy la producción y compañeros de @noticentrowapa al Amanecer me sorprendieron con el “anticipo” de la celebración de mi cumpleaños 🎁 que es mañana!!!! Gracias 🤩 por todos los detalles!!! Agradecida desde ya de los mensajes recibidos de mis seguidores”, destacó en la descripción de las fotos.