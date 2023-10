Así recibió sus 41 años Mónika Candelaria

La reportera ancla de NotiCentro al Amanecer de WAPA TV, Mónika Candelaria, celebró su cumpleaños este fin de semana. La periodista cumplió 41 años hoy y lo compartió en sus redes sociales.

Mientras disfrutaba en la playa tomó una foto mostrando el número cuarenta y uno, en la descripción indicó que “hoy sigo viviendo y escribiendo mi libro de la vida con un corazón agradecido, llena de sueños y enfocada en mis prioridades, en lo bueno, en lo que me suma… Les cuento, que cuando celebré mis 40, me dije: Mónika de aquí pa’lante tienes aún más, la responsabilidad y el compromiso contigo misma de no sabotearte, sino de tener tu plan de acción, ejecutar, y así, saborear ese paso más, ese logro y la satisfacción de hacer…Gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños 🎁 llenos de tanto cariño. 🫶”.

Ante esto sus seguidores la continuaron felicitando, enviando bendiciones y salud.

No obstante, ayer sus compañeros de NotiCentro celebraron su cumpleaños mientras transmitían el programa en vivo. Este momento también Candelaria lo publicó en sus redes sociales.

“Hoy la producción y compañeros de @noticentrowapa al Amanecer me sorprendieron con el “anticipo” de la celebración de mi cumpleaños 🎁 que es mañana!!!! Gracias 🤩 por todos los detalles!!! Agradecida desde ya de los mensajes recibidos de mis seguidores”, destacó en la descripción de las fotos.

Una de las personalidades que felicitó a la periodista en su cumpleaños fue el salsero Gilberto Santa Rosa quien en sus redes sociales publicó una fotografía junto a Candelaria.

“Felicidades mi querida amiga Monika Candelaria! Hay belleza talento y don de gente en tu persona, sigan las bendiciones... y que cumplas muchos más”, expresó en su Instagram.