Deddie Romero celebra los 80 años de su madre, Sonia López

La animadora de televisión y radio, Deddie Romero, compartió en sus redes sociales un video del momento donde le cantaron cumpleaños a su madre, la reconocida percusionista Sonia López. Entre los familiares se encontraba Didi Romero a su lado gozando la celebración de su abuela.

En el video surge el interrogante de cuál edad cumplió López y ella afirmó que fueron 80 porque nació en el 1943. “Y no lo parezco porque me veo bella”, agregó.

Antes de soplar la vela López expresó que “mi deseo es que Dieudonné (Didi) triunfe en Hollywood”, ya que se presentará en el musical de Broadway, SIX. Ante esto Didi le contestó conmovida “te amo, bendición”.

Cuando los seguidores de Deddie vieron el video comenzaron a compartir mensajes de felicitación a su madre. Algunos de sus fanáticos comentaron “Que bella, Felicidades y que sean muchos años más llenos de salud y bendiciones 🫶🏼”, “La gran Sonia 👏👏como se quiere en 🇵🇷muchas felicidades 😍y salud🩷🍰”, entre otros.

Por otro lado, Didi Romero compartió un video de ese mismo día donde le preguntó a su abuela del uno al diez cuánto le gustó su obra “Por el amor de los dioses” que recientemente tuvo cuatro funciones. A lo que López contestó “uno y medio”.

“No importa cuánto bullying me haga. Yo la amaré por siempre. Te amo abu, feliz cumpleaños. 😂👑”, indicó Didi en los comentarios de la publicación.

Sus seguidores les causó mucha risa la respuesta de López, algunos de los comentarios fueron “Jajaja, Amo la franqueza de doña Sonia 😂😂”, “La amo 😍😍 la sinceridad de ella, me mató”, entre otros.

Didi Romero se despide de Puerto Rico

La actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero compartió en sus redes sociales que, como había indicado anteriormente, que se va a mudar de Puerto Rico a Nueva York. Sin embargo, hoy reveló que es para cumplir su sueño de estar en Broadway para presentar el musical SIX el 5 de diciembre.

En el comienzo del video expresó que “no he podido dormir bien estos últimos días porque se acercaba el día de hoy, una noticia súper importante”.

“Me voy para Nueva York porque voy a cumplir una meta, un sueño. Voy a regresar a SIX el musical, pero ahora lo voy hacer en broadway”, expresó tratando de contener sus lágrimas.

El musical Six, en el cual Romero estuvo de gira nacional el año pasado, trata de un recuento de las vidas de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra presentado como un concierto pop. Las esposas se toman turnos cantando y narrando su historia para decidir quien sufrió más por él. La más sufrida debe ser la cantante principal del grupo.

Romero indicó que “aún no lo puedo creer, me van acompañar en esta experiencia nueva que siempre he soñado”. Además, en su mensaje mencionó su agradecimiento a sus seguidores y su emoción por compartir el escenario en el musical con sus “hermanas”.

En cuanto a la obra Por el Amor de los Dioses que realizará en noviembre enfatizó que es una despedida, “un regalo para Puerto Rico antes de yo irme”.