Didi Romero se estrena como directora en “Por el Amor de los Dioses”

La artista multifacética Didi Romero presentará la obra escrita y dirigida por ella “Por el Amor de los Dioses” el 3 de noviembre en el teatro Tapia.

“Esto es una comedia mediocre escrita por mi se llama ‘Por el Amor de los Dioses’. Este es mi debut profesional como directora y escritora”, compartió la actriz emocionada en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico.

Asismismo, con el entusiasmo que la caracteriza, añadió que escribió la obra cuando tenía 18 años, y ahora decidió revisitar su escrito para perfeccionarlo.

“Revisité el guion otra vez y dije ‘que vergüenza cómo es posible, por qué yo presenté esto’. Fue una porquería, yo no puedo creer que yo escribí eso. Entonces yo lo cambié, añadí, saqué y empecé a cambiar la vuelta y ahora tenemos este guion completamente nuevo y update con la experiencia que tengo ahora”, explicó.

A tan solo 24 años, Romero cuenta con una vasta experiencia en el teatro y el televisión al haber participado en papeles protagónicos en el musical “Six”, y la serie “Gina Yei: Con Todo El Corazón y Más”.

“Uno no sabe el talento que uno tiene, el potencial que uno tiene hasta que está ahí”, comentó sobre estar en “Six”.

De igual forma, Romero ha logrado un gran alcance en las redes sociales con sus videos de comedia, maquillaje, y canto con su personalidad extrovertida.

“Es mejor ser tú a poner un personaje. Es mucho mejor estar presentándose hacia el mundo, siendo artista, presentarte siendo tú más autentico y así la gente puede relacionarse contigo”, aseguró.

Romero reconoció que tiene una audiencia de jóvenes que la siguen y les aconsejó que no deben acelerar las cosas. “Ustedes están viendo los highlights, ustedes están viendo los logros, pero no están viendo los fallos y hay demasiados fallos, demasiados tropiezos y hay muchos obstáculos. No todo es color de rosa, no todo es bonito. Así que paciencia que va a pasar, pero tienen que cogerlo con calmita. No se enfoquen en otra gente”.

Las personas que estén interesadas en asistir a “Por el Amor de los Dioses” pueden adquirir su boleto en prticket.com.

Entrevista completa: