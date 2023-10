En las once ediciones que se han celebrado del certamen Miss Grand International (MGI), las candidatas boricuas siempre se han destacado y llevan a Puerto Rico a ser el único país en dicha competencia en clasificar todos los años (2013-2023) entre el grupo de semfinalistas.

La reciente clasificación de Cristina Ramos en MGI, mantiene a la isla con una buena racha en la competencia que se fundó en el 2013 con el triunfo de la boricua Janelee Marcus Chaparro.

Puerto Rico es seguido por Brasil, Vietnam, Tailandia e Indonesia como los países que más han sido llamados al Top.

El perfecto paso de las boricuas en 11 ediciones de Miss Grand International

Janelee ganó el concurso en 2013, Rebeca Valentín se colocó en el Top 20 en 2014, Isamar Campos clasificó entre las mejores 20 en 2015, Madison Anderson Berríos se posicionó como tercera finalista en 2016, Brenda Azaria Jiménez fue la tercera finalista del concurso 2017 y Nicole Marie Colón logró el mismo lugar que Madison y Brenda en la edición de 2018, realizada en Myanmar.

Mientras, Hazel Ortiz fue la primera boricua en colocarse en el Top 10 en 2019, concurso celebrado en Venezuela. La misma hazaña la realizó Fabiola Valentín en el 2020 y Oxana Isabel Rivera en el concurso de 2022, realizado en Indonesia. Rivera fue nombrada quinta finalista.

Por su parte, Vivianie Díaz Arroyo quedó tercera finalista en MGI 2021 y Cristina Ramos fue parte del Top 20 de MGI 2023, celebrado en Vietnam.

Díaz Arroyo obtuvo el premio de Best in Swuimsuit en su concurso, mientras Cristina se colocó en el Top 10 de la competencia National Costume con su pintoresco atuendo de “El chupacabras”.

Cabe destacar que aunque no representaron a Puerto Rico, Lees García; ganadora de Miss Grand International 2014 y Sthephanie Marie Miranda Morales; tercera finalista de MGI 2023, son de ascendencia boricua. Lees le dio la corona dorada a Cuba, mientras Miranda llevó la banda de Estados Unidos.

Luciana Fuster de Perú gana Miss Grand International 2023

La representante de Perú, Luciana Fuster, se convirtió este miércoles, en la ganadora de la decimoprimera edición del certamen Miss Grand International, celebrado en Vietnam. Esta es la segunda corona para su tierra en la competencia, considerada una de las cinco más importantes del planeta.

Fuster tiene 24 años, es la octava candidata de Américas en ganar el concurso y la séptima latina en alzarse con la corona dorada.

La primera vez que Perú ganó Miss Grand International fue en el 2017 con María José Lora. Este país se convierte en el único que ha ganado en dos ocasiones la competencia.

La posición de virreina o primera finalista fue para Miss Myanmar; Ni Ni Lin Eain, y la segunda finalista del certamen fue la colombiana María Alejandra López.

Como tercera finalista se colocó la estadounidense-boricua Sthephanie Miranda Morales y el puesto de cuarta finalista fue para la delegada de Vietnam; Lê Hoàng Phương.