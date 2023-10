Rocky The Kid revela que rechazó propuesta de incluir a Burbu en “El Despelote”

El locutor Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid reveló que la primera vez que la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) le propuso trabajar con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” en el programa radial ‘El Despelote’ rechazó la idea.

A través de una entrevista en YouTube con el creador de contenido Miguel Contes, Rocky The Kid, explicó que cuando se determinó mover “El Despelote” a Reggaton 94 (ahora La Nueva 94) se propuso incluir a Burgos a la fórmula de aquel entonces que era integrada por Rocky The Kid, Billy Fourquet y Tony Banana. Sin embargo, los locutores se negaron a incluir a “Burbu” quien en ese momento era una de las modelos del programa “No Te Duermas” de Telemundo.

“En un momento Burbu iba a ser parte de El Despelote cuando el programa se iba a mover a Reggeaton 94. Iban a combina a Rocky, Tony, Billy y Burbu, pero éramos muchos y El Despelote venía con una fórmula de la tarde y fíjate ese tema nunca lo he hablado con Burbu, nosotros nos negamos porque creíamos que los tres chiflados son los tres chiflados entonces no vimos más allá, quizás con Burbu en ese momento televisivo nos daba un poco más de masificación en una emisora de reggeaton pero no diría que no la aprovechamos, la dejamos pasar”, explicó Rocky The Kid en la conversación.

“Pero todo tiene su razón, a ella le fue muy bien y a nosotros también nos fue muy bien y creíamos que trastocar...mano, no le quites la azúcar al dulce o no le añadas, si está funcionando no había porqué añadirlo”, añadió.

Luego de esto, Burgos unió fuerzas con el locutor Jorge Pabón “Molusco” para el año 2008 cuando comenzaron el programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega 106.9 donde estuvieron una década en el horario de la tarde hasta que la animadora fue despedida en el 2018.

Actualmente, “Burbu” trabaja en “El Despelote” junto a Rocky The Kid, la animadora se integró al espacio en septiembre del 2018 luego de la muerte de Billy Fourquet quien fue el creador del espacio radial que comenzó en La Mega.