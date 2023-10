Rocky The Kid dice que Bad Bunny le tira porque no “lambonea” como Chente y Molusco

El locutor Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” se defendió de las expresiones que realizó Bad Bunny en uno de sus nuevos temas donde ataca a este y asegura que el artista debe estar molesto por alguno de los comentarios que ha realizado en radio.

Gallart explicó que desde hace un tiempo ha tomado una postura “justa” en cuanto al trabajo del artista y que sus opiniones no son iguales a las de otras figuras como Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach quienes alaban todo lo que hace el exponente urbano.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen estás brutal, eres el duro, quieren algo de ti. Yo como no busco nada de ti, no busco nada de Bad Bunny debería ser justo [...] Yo hablo lo real y va a ser la percepción real que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear como Chente que lo viajan y Chente se lo mama todo el tiempo a Bad Bunny y Molusco, se lo maman a Bad Bunny todo el tiempo. En el caso mío, ellos no me dan nada a mi porque no lo busco y no lo necesito”, expresó Rocky The Kid en la mañana del viernes en El Despelote de La Nueva 94.

Del mismo modo, el locutor aseguró que no tiene una riña personal contra el artista y que solo ha dado su opinión en ocasiones favorables para Bad Bunny y en otras con críticas al trabajo del boricua.

“Yo no tengo nada personal con Bad Bunny, lo que pasa es que yo me di cuenta a nivel de podcasts, radio y televisión, la gente estaba dejando de ser real con los comentarios [...] yo me di cuenta que la gente estaba hablando cosas a favor de Bad Bunny para lograr una entrevista, para que Bad Bunny vaya al show, para tener a Bad Bunny en el concierto de la emisora, todo era a favor, un lamboneo, estaba todo el mundo lamboneándole a Bad Bunny”, explicó Rocky The Kid.

“Yo siempre he usado una técnica en radio que me causó éxito y la minimicé porque me causó muchos problemas también, a parte que quería evitarme el estrés, ya pasé esa etapa, hace tiempo no me meto en problemas, siempre buscaba la manera de irme en contra de la corriente pero era para buscar comentarios de la gente. ¿A todo el mundo le gusta esto? Pues a mi no me gusta y me criticaban. Empecé a hacer eso con Bad Bunny, injustamente en un momento dado, pero no duró mucho. Luego me mantuve justo”, continuó diciendo.

El locutor explicó que cuando se dio el concierto de “Un verano sin ti” en Puerto Rico habló positivamente del evento, sin embargo, se catalogó como una “porquería” el evento que el artista realizó en la ciudad de Orlando ya que no tenía el mismo nivel de producción.

Del mismo modo, recordó que en ocasiones ha criticado temas que Bad Bunny ha realizado.

“Esto es lo que tú querías, yo soy fino esto es trap de galería, tú eres un charro Rocky The Kid una porquería yo un campeón Rocky marciano, Rocky Balboa”, es la letra del tema.