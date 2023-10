La conductora boricua del programa “La mesa caliente” (Telemundo), Giselle Blondet, se emocionó hasta las lágrimas luego de escuchar un mensaje de su fallecida progenitora a través de una médium.

“Tu mamá me muestra una imagen de tú caminando en muchas oportunidades sola como con tus hijos agarrados, como si fueran unos pollitos, como la mamá gallina, y ella dice que ella está orgullosa de que tú hayas podido tener la fuerza para poder dar esos pasos en momentos que pensabas que no ibas a poder, pero que fuiste como esa mamá gallina que protegió a sus hijos en momentos que tú sentías que no ibas a poder protegerlos”, le dijo la médium a la también actriz.

“Ella dice que te lo muestra también para que cuando tú sientas que no tienes esa mamá gallina que te proteja pues que ella está ahí también con tus pollitos”.

Blondet no pudo contener las lágrimas al escuchar las dichas palabras y dijo: “gracias por este mensaje”.

“Yo sé que esto es muy personal y hay muchas personas que no creen o sí creen, no sé, pero yo lo que sí estoy segura es que todos nosotros cuando perdemos un ser querido no queremos esa desconexión, siempre queremos pensar, creer, sentir que esa persona que tanto amamos siempre se queda cerca de nosotros”.

Video: Giselle Blondet recibe mensaje de su fallecida madre a través de una médium