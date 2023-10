Diane Ferrer confirma en exclusiva separación de su esposo tras 15 años de relación

Esta columna será corta y precisa…y con tiraera de la que te gusta (y hacía tiempito no zumbaba).

En mi columna pasada tiré la exclusiva de la lamentable separación del cantante Sie7e y su esposa Jessica. Esta vez es otra separación. No sé si soy yo quien los salo o es que confían en mí. Estoy preocupado.

Milly Cangiano, con todo respeto, creo que ya debes ir pensando en hacer otras cosas, que no sean escribir columnas, a menos que de ahora en adelante te informes mejor y CORROBORES la info que zumbas. Y no vengan a decir que la estoy mencionando pa coger pauta ni ná de eso. Llevo más de 20 años en este negocio, no empecé ayer, no lo necesito. Simplemente es que a mí me gusta hablar con nombre. ¿Por qué digo esto? Recientemente Milly, parece que no tenía chismes y pa rellenar publicó un disparate de que la animadora de televisión y locutora de radio, Dianne Ferrer, tras la cancelación de “Guerreros”, iba pa Noticentro en Wapa. Lo daba por seguro. Una info completamente falsa, sin corroborar y no sé de dónde la sacó. ¿Milly llamó a Diane pa preguntarle si era cierto? Supongo que no. No sé si fue un pescao que le tiraron y Milly cayó. A los 2 ó 3 días se anuncia que Diane entraba como animadora a “Viva la tarde” tras la salida de la queridísima Alba Nydia Díaz. Desmentida quedó. Pa mí, eso es tremendo papelón. Malet, malet.

Hace unos meses, escribió que Diane no estaba separada ni divorciándose de su esposo, que todo estaba de show entre ellos. Y eso que supuestamente habló con ella misma. Otro embuste más. Bendito Millyyyy…PAR FAVARRR. Verifica quién te da info, parece que no te quiere mucho.

Tan fácil que fue para mí llamar a Diane y preguntarle directamente, pa no disparar de la baqueta y así decir las cosas como son, la pura verdad y evitar especulaciones sobre ella y su esposo, el ingeniero Bryan Figueroa. Es más que obvio que hace cuchucientos meses que Diane ni Bryan publican nada juntos. Es evidente y sus fans se dieron cuenta hace rato y a cada rato me preguntan en las redes.

Hablé con Diane y rapidito me contestó, confió en mí y me confirmó, que en efecto y lamentablemente, desde hace siete meses (sí Milly, siete meses, desde marzo pasado) está separada de su esposo Bryan y rumbo al divorcio tras 7 años casados y más de 15 años de relación. No tuvieron hijos. Ambos se unieron en matrimonio el 13 de febrero de 2016. ¿Por qué? Diane prefirió no revelar las razones, aunque me aseguró que no fue por cuernos (de ninguna parte), ni maltrato físico ni na de eso. Simplemente, se acabó. Me hubiera gustado saber el bochinche completo pero esta vez me tengo que quedar moldío. Aún ninguno ha radicado el divorcio. ¿Será porque están evaluando darse otra oportunidad? Ojalá, aunque está difícil, por no decir imposible. Me aseguró que se lleva súper bien con Bryan y con su familia (y viceversa), tienen buena comunicación, aunque él viva en Arecibo, donde trabaja y ella en San Juan.

Corillo, lo esencial de todo esto es que Diane está en un momento súper lindo de su carrera, a pesar de este difícil momento en lo personal. Luego de animar con éxito el programa “Guerreros” durante 4 años, la semana pasada comenzó una nueva etapa como animadora de “Viva la tarde” junto a Jaime Mayol, Tita Guerrero, Nicole Chacón y Bryan Villarini, lunes a viernes a la 1 de la tarde por Wapa. También continúa como locutora de radio, animando “El Junte” por Salsoul, junto a Jasond Cal….pérate, perdón, junto a Jesse Calderón, ahora en su nuevo horario de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde.

Milly, bendito, me enteré que hay una vacante en el Club de “Las Patitas Calientes” de Plaza pa que hagas ejercicio y te entretengas. Es buenísimo. Comoquiera te sigo queriendo, eres mi nueva BFF y con el permiso de mi panita Patricia Corcino, te quiero dar un saludo fundillú cuando te vea. ¡Sopla!