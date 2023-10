Marian Pabón: “Llegó el día de tumbarme el pelo”

La actriz y comediante Marian Pabón contó a través de sus redes sociales el proceso que tuvo que pasar para afeitarse la cabeza en medio de su tratamiento contra el cáncer.

“Llegó el día de tumbarme el pelo! Había ido a dos barberos en San Patricio, para que me afeitaran el pelo y los dos lugares estaban llenos. Estaba desesperada porque se me estaba cayendo mucho y me molestaba y además es bien deprimente ver cómo se caen los mechones, así es que decidí subir a Bloom en San Patricio y me dicen que me pueden atender”, expresó Pabón en un video que colgó en sus cuentas sociales.

“Llaman al barbero, me lleva a su silla, me siento, le pregunto su nombre y me contesta, Ángel !Ahí le dije ‘tú eres el que me tienes que recortar, Dios me envío un Ángel’. Gracias Ángel, regresaré cuando me empiece a crecer para que me lo arregles!”, añadió.

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón reveló a principios del mes de septiembre, a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en el mencionado video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.

Marian añadió que: “No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, todos mis seres queridos y mis amistades. Quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también.

Los seguidores de la actriz se desbordaron en apoyo en medio de la situación de salud que atraviesa.