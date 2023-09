Marian Pabón usará el teatro para sanar tras diagnóstico de cáncer

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón, que recientemente compartió a través de sus redes sociales el que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, abrazará el trabajo como medida de sanación.

Pabón confirmó que continuará ahora más que nunca, con su compromiso de protagonizar la pieza teatral “Paseando a Miss Daisy”, en su regreso a las tablas a partir del 6 de octubre.

“Cuando la queridísima Marian Pabón nos informó sobre su diagnóstico, nos dio mucha tristeza. No dijimos nada por un momento, y luego rompimos el silencio y le preguntamos, ¿Qué quieres hacer, Marian ? Estamos aquí para lo que necesites, haremos lo que nos digas “.

Marian contestó que: “Vamos a seguir con ‘Miss Daisy’; eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a seguir trabajando, esa es mi pasión y va a ser mi mejor medicina, trabajar con mis compañeros haciendo lo que más amo”.

Para Pabón, el personaje de “Miss Daisy” ha sido un verdadero regalo. “Este personaje es el regalo de mi vida, y no voy a dejar de hacerlo”.

En la obra acompañan a Pabón, Willie Dentón como “Hoke Colburn” y Jimmy Navarro como “Boolie”. La historia muestra la especial relación que desarrollan “Hoke” y “Miss Daisy” a pesar de sus diferencias, relación que les convierte en inseparables amigos.

La pieza de Alfred Uhry subirá a escena de la mano de la compañía teatral La Comedia Puertorriqueña, y bajo la dirección de Axel Cintrón.

Las funciones serán del 6 al 15 de octubre en la sala Carlos Marichal del CBA de Santurce, en funciones viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 3:30 p.m. Los boletos están disponibles en Ticketera en www.ticketera.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Actriz Marian Pabón revela que tiene cáncer

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón reveló la semana pasada, a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en el mencionado video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.

Marian añadió que: “No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, todos mis seres queridos y mis amistades. Quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también.

Los seguidores de la actriz se desbordaron en apoyo en medio de la situación de salud que atraviesa.