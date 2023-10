Anuncian las últimas funciones de la obra “Paseando a Miss Daisy”

Luego de nueve exitosas funciones de una de las más importantes piezas teatrales del año, Paseando a Miss Daisy, el dramedy de Alfred Uhry, subirá a escena en sus últimas funciones este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La pieza es protagonizada por Marian Pabón y cuenta con las participaciones de Willie Denton y Jimmy Navarro, la pieza que se ha presentado con éxito, primero en el Teatro Victoria

Espinosa, y ahora en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, se desarrolla en Atlanta, Georgia entre los años 1948 al 1973, presentando la historia de una maestra retirada que tiene un accidente aparatoso del que sale ilesa.

Su hijo se ve obligado a contratarle un chofer privado que resulta ser un caballero afroamericano a quien Miss Daisy trata con indiferencia desde el primer momento.

Con el tiempo, los prejuicios de Miss Daisy se vienen abajo y a pesar de sus diferencias, ambos desarrollan un afecto mutuo y aprenden a depender cada vez más el uno del otro y a lo largo de su viaje por la vida, se vuelven inseparables amigos.

Reseñada por cientos como el must see del 2023, la pieza es producida por Sandra Teres y Gilberto A. Rodríguez para La Comedia Puertorriqueña, bajo la dirección escénica de Axel Cintrón, Enrique “Quique” Benet en luces, Gregorio Barreto en la utilería, Milton Cordero en el diseño de proyecciones, e Ybelka Hurtado en el diseño de maquillaje y peinados.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de este último paseo de Miss Daisy este próximo fin de semana con funciones del 13 al 15 de octubre en el CBA de Santurce. Las funciones de viernes y sábado serán a las 8:00 p.m. y el domingo a las 3:30 p.m. Paseando a Miss Daisy se presenta como parte del 53 Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Los boletos están disponibles a través de www.ticketera.com y el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Marian Pabón: “Llegó el día de tumbarme el pelo”

La actriz y comediante Marian Pabón contó a través de sus redes sociales el proceso que tuvo que pasar para afeitarse la cabeza en medio de su tratamiento contra el cáncer.

“Llegó el día de tumbarme el pelo! Había ido a dos barberos en San Patricio, para que me afeitaran el pelo y los dos lugares estaban llenos. Estaba desesperada porque se me estaba cayendo mucho y me molestaba y además es bien deprimente ver cómo se caen los mechones, así es que decidí subir a Bloom en San Patricio y me dicen que me pueden atender”, expresó Pabón en un video que colgó en sus cuentas sociales.

Marian Pabón usará el teatro para sanar tras diagnóstico de cáncer

“Llaman al barbero, me lleva a su silla, me siento, le pregunto su nombre y me contesta, Ángel !Ahí le dije ‘tú eres el que me tienes que recortar, Dios me envío un Ángel’. Gracias Ángel, regresaré cuando me empiece a crecer para que me lo arregles!”, añadió.