Fallece el actor que interpretó a “Albus Dumbledore” en la saga de “Harry Potter”

El actor Michael Gambon, quien personificó a “Albus Dumbledore” en las ocho películas de “Harry Potter”, falleció a los 82 años lueg de un “ataque de neumonía”, de acuerdo a un comunicado emitido este jueves por esposa Lady Gambon y su hijo Fergus Gambon.

El escrito declara que: “Estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama, después de un ataque de neumonía. Michael tenía 82 años”.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este doloroso momento y les agradecemos sus mensajes de apoyo y cariño”, añadieron.

Gambon era un reconocido actor irlandés, nacido en octubre de 1940. Este se dio a conocer por su extenso catálogo de trabajos en televisión, cine y radio.

Presentadora abandona programa tras mensaje de exhabitante de “La casa de los famosos”

La actriz y presentadora cubana Aylín Mujica abandonó el set de del programa “La silla caliente” (Telemundo) luego que le presentaran un mensaje del mexicano Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como “Rey Grupero”, con quien mantuvo un corto romance en la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

Todo inició cuando una de las conductoras del mencionado espacio televisivo, Verónica Bastos, dijera: “Vámonos chicas con un mensaje que le mandaron a una de ustedes”.

“La verdad es que Aylín Mujica siempre te voy a amar, la mejor mujer que he tenido en mi vida. Es un mujerón. Es como manejar un Lamborghini y de repente que te regreses en metro, así me sentí. Llegué en Lamborghini y ya estás en metro. Es celestial, un contacto con Aylín Mujica y es de otro nivel, se me hace que es acá de otro planeta. Dame otra oportunidad Mujica, no seas mala onda”, dijo Rey Grupero, quien también fue parte de la primera temporada de “Los 50″, el cual finalizó el pasado lunes.

Por su parte, Mujica dijo que: “Bueno, la verdad que me hace sentir muy bien que digan eso de mí, pero qué mal que a la otra la puso como un metro, creo que cuando vas a hablar de mujeres hablas de todas las mujeres de una manera bonita”.

Antes de abandonar el programa, la cubana dijo: “Voy al baño, ahorita regreso”.