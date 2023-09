Presentadora abandona programa tras mensaje de exhabitante de “La casa de los famosos”

La actriz y presentadora cubana Aylín Mujica abandonó el set de del programa “La silla caliente” (Telemundo) luego que le presentaran un mensaje del mexicano Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como “Rey Grupero”, con quien mantuvo un corto romance en la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

Todo inició cuando una de las conductoras del mencionado espacio televisivo, Verónica Bastos, dijera: “Vámonos chicas con un mensaje que le mandaron a una de ustedes”.

“La verdad es que Aylín Mujica siempre te voy a amar, la mejor mujer que he tenido en mi vida. Es un mujerón. Es como manejar un Lamborghini y de repente que te regreses en metro, así me sentí. Llegué en Lamborghini y ya estás en metro. Es celestial, un contacto con Aylín Mujica y es de otro nivel, se me hace que es acá de otro planeta. Dame otra oportunidad Mujica, no seas mala onda”, dijo Rey Grupero, quien también fue parte de la primera temporada de “Los 50″, el cual finalizó el pasado lunes.

Por su parte, Mujica dijo que: “Bueno, la verdad que me hace sentir muy bien que digan eso de mí, pero qué mal que a la otra la puso como un metro, creo que cuando vas a hablar de mujeres hablas de todas las mujeres de una manera bonita”.

Antes de abandonar el programa, la cubana dijo: “Voy al baño, ahorita regreso”.

Mujica y Rey Grupero fueron parte de “La casa de los famosos 3”, la cual fue ganada por la boricua Madison Anderson el pasado mes de abril.

Ana Parra gana la primera temporada de “Los 50″

La colombiana Ana Parra se convirtió la noche del lunes, en la ganadora de la primera temporada del programa “Los 50″ (Telemundo) gracias a los votos de los televidentes.

Parra, quien es modelo, deportista e ingeniera civil, obtuvo el premio final de 347,560 dólares.

En segundo lugar quedó le mexicano-colombiano Fernando Lozada, el cantante Lorenzo Méndez se posicionó en tercer lugar y el costarricense Dougas Castillo obtuvo el cuarto lugar.

Mientras, los mexicanos Brandon Castañeda y Luis “Potro” Caballero obtuvieron el quinto y sexto lugar, respectivamente.

La gala también celebró el momento cuando Diana Méndez se anunció como la ganadora de los $50,000, una de las fieles seguidoras de la famosa ganadora de esta primera temporada a través de Los 50 Zona Fans que rompió récord histórico de usuarios registrados.

Antes de anunciar el nombre del ganador, “El León” confirmó que la competencia regresará en el 2024 en su segunda temporada.

El pasado jueves fue eliminado el mexicano Rafael Nieves, el miércoles se despidió Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como “Bebeshita”, y el martes fue eliminada Manelyk González.

El programa se transmitió en la isla los lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 10:00 de la noche, mientras los martes se veía a las 6:00 de la tarde.