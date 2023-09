Sorprenden a Molusco con aparición de su exesposa en obra teatral

El locutor Jorge Pabón “Molusco” fue sorprendido por su ahora exesposa, Claudia Morales durante una de las funciones de la obra “Adolescentes” que lleva a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Durante la sexta función de la obra , apareció Morales junto al actor Carlos Vega provocando la sorpresa de Pabón y sus hijos Ocean y Paula Pabón quienes son parte de la pieza teatral.

“Una bromita que nos hicieron hoy en la 6ta función de “Adolescente La Obra” cuando @elcanallavega sale de la mano de Clau la mamá de @oceanpabon y @paulapabonn simulando que son los nuevos vecinos de mi nueva casa. Honestamente quedó a otro nivel”, escribió Molusco en sus redes sociales.

Mira el video aquí

Hace unas semanas el locutor habló abiertamente sobre su divorcio y aseguró que no se volvería a casar. Pabón fue enfático en que la relación con su ahora exesposa culminó en buenos términos y mantienen comunicación mayormente por temas de sus hijos Ocean y Paula Pabón.

Sin embargo, el locutor aseguró en una conversación que tuvo con Verónica Cruz, pareja del también comunicador Vicente “Chente” Ydrach que no se volvería a casar a pesar de estar viviendo una nueva etapa en su vida como soltero.

“Yo creo que yo no me volvería a casar”, expresó Molusco mientras hablaba con Cruz sobre si esta tenía planes de casarse con Ydrach.

La conversación giró en torno a Pabón quien aseguró que mantiene comunicación con Morales y que en el pasado fin de semana estuvieron juntos con motivo de la obra “Adolescentes” donde participan sus dos hijos.

“Nosotros estuvimos este fin de semana en la obra de teatro, siempre al principio, honestamente es raro, yo entiendo que no nos odiamos, cada cual entendemos que somos padre y madre de Ocean y Paula”, expresó Molusco.

El locutor afirmó que el proceso de separación ha sido complicado debido a que fue una relación que duró unos 20 años y además se mostró esperanzado en que en algún futuro puedan tener una comunicación cordial por el bien de sus hijos.

“Actualmente no hay más allá de una comunicación leve, necesaria por los nenes, más allá de eso no hay más nada. Creo que es algo que pasa al principio de cada ruptura y esperando en Dios que tarde o temprano pueda ver una comunicación un poquito más allá y mantener una relación cordial”, dijo durante el podcast publicado en su canal de YouTube: Molusco TV.

“Nosotros tampoco peleamos, no hay discusiones públicas ni nada por el estilo, al final del día yo lo que entiendo es que lo mejor para los hijos y lo mejor para ella también, ese es el mejor deseo. Es complicado, una ruptura es dura”, añadió.

Pabón confirmó el pasado mes de abril que se encontraba en un proceso de divorcio de Morales.

“Como saben y conocen siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar, de seguro tenemos en común y saben que para mí lo más importante en mi vida es mi FAMILIA”, comenzó escribiendo el comunicador.

“Por este motivo hago público que luego de 20 años de relación, Claudia y yo, hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Este proceso lo llevaremos con la amabilidad, el respeto mutuo y el apoyo que nos ha caracterizado durante todos estos años, por el bien de nosotros y de nuestros hijos”, añadió.

El locutor, actualmente se destaca por su canal de YouTube, Molusco TV donde ha logrado obtener millones de seguidores y continúa en su espacio radial en La Mega con Los Reyes de la Punta donde comparte junto a Ali Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca.