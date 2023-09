“Cassandro”: Revelan ‘clip’ de Bad Bunny besando al actor Gael García Bernal

A finales de agosto fue publicado el tráiler de la película ‘Cassandro’, basada en el famoso luchado Saúl Armendáriz, quien es interpretado por actor meixcano Gael García Bernal.

En el filme, el exponenete urbano Bad Bunny protagoniza un papel importante, pues interpreta a una de las parejas del personaje estelar.

Tras su estreno mundial en el Festival de Sundance 2023 en enero, Cassandro llegó al cine este viernes. En un nuevo clip publicado en redes sociales, se observa la escena del beso entre le boricua y el actor mexicano.

Sobre la escena, el boricua comentó a TIME: “Mi primer beso en una película y fue con un hombre. Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida”.

“Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres”, añadió. “Así que cuando me pidieron eso, les dije: ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo”, reveló.

La película ‘Cassandro’ está basada en el famoso luchador Saúl Armendáriz.

Cassandro fue un luchador profesional mexicano que se destacó como una figura influyente en la lucha libre de estilo extravagante y libre de género. Reconocido por su estilo colorido y andrógino, Cassandro desafió las normas de género y las convenciones de la lucha libre tradicional, convirtiéndose en un ícono queer en el mundo del deporte. A lo largo de su carrera, superó desafíos personales y físicos, como lesiones y adicciones, para ganar campeonatos y el respeto de la comunidad luchística y LGBTQ+.

Gael García Bernal es uno de los mejores actores de México, saltando al estrellato internacional con películas como Y Tu Mamá También y Amores Perros. Su consolidación en Hollywood se dio al protagonizar producciones televisivas de gran reconocimiento en la industria estadounidense como Mozart in the Jungle. Más recientemente, Bernal también trabajó para grandes estudios como Marvel, con el papel protagónico del mediometraje ‘Hombre Lobo por la noche’.

Por su parte, Bad Bunny ascendió a la fama en el medio musical, con su el sencillo “Soy Peor”, revolucionando la música latina con su estilo distintivo que fusiona el reguetón, trap y otros géneros. El puertorriqueño desde entonces también ha incursionado en la actuación, con una de sus películas más nuevas y conocidas siendo Tren Bala, en la que tuvo la oportunidad de protagonizar un notable enfrentamiento contra Brad Pitt.

Cassandro está programada para ser estrenada por Amazon Studios a través de Prime Video el 22 de septiembre.