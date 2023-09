Adamari López revela cuánto dinero le da a su hija Alaïa

La actriz y presentadora boricua Adamari López reveló a través de un video en su cuenta de Facebook cuánto dinero le da a su hija Alaïa, de 8 años, cada semana.

De 50 a 13: Eliminan a otros dos concursantes de “Los 50″

“Ahora mismo tiene 8 años pues cuando se comienza la semana los lunes ella tiene 8 dólares para ella. A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice ‘guárdame mis 8 dólares’ y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo o si quiere un helado y dice ‘mami quiero un helado hoy’… Yo, por lo general, se lo puedo comprar obviamente de mi dinero que es para ella, pero a veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero, o quiere regalarle algo a un amiguito o una amiguita que tiene en la escuela, entonces vamos a lo mejor a Target o a alguna de las tiendas que ella me mencione y entonces compramos alguito”, contó Adamari en un video donde habla sobre cómo enseña a su hija desde pequeña el valor del dinero y la importancia del ahorro.

Este es el nuevo negocio de Adamari López, tras su salida de Telemundo

“Ella tiene diferentes cerditos en donde se mete dinero cada vez que a ella le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa y entonces con todas esas monedas después las llevamos y ella tiene una cuenta de banco donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero”, añadió.

Además, Adamari sostuvo que: “Me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante”.

“Si a lo mejor papá cumple años o mamá cumple años y quiere sacarlo de esos ahorros es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo, de las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere o un juguete especial. Nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero, hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar”.

Hace unos días, la exanimadora de Telemundo lanzó su línea de joyas.

Adamari López revela cuánto dinero le da a su hija Alaïa