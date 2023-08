Yailín revela el rostro de su hija con Anuel AA

La rapera dominicana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, artísticamente conocida como “Yailín La Más Viral”, reveló este viernes el rostro de su hija con el exponente urbano boricua Emmanuel Gazmey Santiago, Anuel AA.

Yailin publicó una foto en sus Instagram Stories donde muestra el rostro de su bebé Cattleya. “Ya son 5 meses mi flor”, escribió junto a la imagen.

Anuel y Yailín dieron la bienvenida al mundo a su pequeña el pasado 13 de marzo en República Dominicana. La rapera, de 20 años, fue la encargada de compartir la noticia en las redes sociales.

“Cattleya, eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón”, escribió en la publicación con un par de fotos de su parto.

Cattleya, hija de Anuel y Yailín

Tan solo un par de días después de la llegada de la niña, el cantante puertorriqueño anunció de forma contundente que no se publicarán fotos de su hija recién nacida.

“No hay fotos de mi princesa pa’ nadie”, aclaró en sus historias. “Arranquen pal’ caraj… con su mal de ojo y sus malos deseos… ¡están locos pal’ caraj…!”, expresó sin profundizar en detalles.

Sin embargo, meses después, el cantante compartió una foto de la bebé en la que se observaba su rostro. Ante ello, el rapero 6ix9ine y pareja actual de Yailín, arremetió contra el exponente urbano, luego de que éste publicara la foto donde se ve el rostro Cattleya.

6ix9ine acusó al boricua de publicar la imagen sin el consentimiento de su madre, la cantante Yailin. Además, aseguró que Anuel AA “no se hace cargo de la menor”.

“Eres una R@t@. No es mi lugar. Que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, comentó Tekashi.

“Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa... pa’l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conosco eres una R@ta. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerte el buen papá pa las redes (sic.)”, añadió.

En febrero, Anuel AA confirmó que terminó su relación con Yailín. “Yo no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, dijo Anuel en un vídeo en vivo que hizo en sus redes sociales.

La pareja se casó vía civil en junio de 2022, luego de un año de relación.