Alexandra Fuentes asegura que David Bernier se está “reivindicando”

La presentadora de televisión y productora puertorriqueña, Alexandra Fuentes, compartió este domingo una imagen de su esposo, David Bernier, donde aseguró que se está “reivindicando”.

“¡Reivindicando a David! Así esta ahora”, escribió a través de sus redes sociales la presentadora de “Alexandra a las 12″ (Telemundo).

De manera jocosa, la actriz pidió a sus seguidores que, por favor, “no le envíen más dietas por DM (mensaje privado)” a Bernier.

La publicación de Alexandra provocó que varias personalidades del entretenimiento se unieran a la conversación. Entre ellos, el artista de música folklórica Hermes Croatto, quien comentó: “Ese pana (es) bello gordo o flaco”. Igualmente, la cantante y compositora toabajeña, Kany García, le pidió a la comediante que le “diera break” a Bernier.

Las expresiones de Fuentes se dan luego de que esta semana compartiera una fotografía donde se le veía al excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) con algunas “libras de más” durante unas vacaciones que la familia hizo hace varios años.

“Cuando mi esposo no salía del buffet del crucero”, comentó la también locutora.

También puedes leer: Jasond Calderón imita a Alexandra Fuentes

Alexandra Fuentes reclama a amigos de David Bernier por “llevárselo” para España

En abril, la animadora Alexandra Fuentes publicó un video en sus redes sociales donde comparte que los amigos de su esposo le jugaron una broma al sacarle una foto e imprimirla en tamaño real para que los acompañara a un viaje para el cual no pudo ir.

“Me empecé a preocupar porque me empezaron a llegar fotos de David, en el aeropuerto, en el gate, fotos con medio mundo en España, unas que están celebrando una despedida de soltera, en el baño con el David. ¿Qué pasó con David? Sus panas de odontología, la clase cumple 20 años de que se graduaron, se fueron a un viaje a España, como David no pudo ir, ellos se encargaron de llevárselo”, expresó Fuentes en el video.

Posteriormente, mostró las fotos del cartel de su esposo junto a diversas personas y lugares en España.

Al final del video, la animadora aseguró que esto “es bueno que le pase” por no coordinarlo con ella y que la llevaran a España.

En su programa de televisión, también mostró las fotografías y aclaró que se trata de una foto ya que hay personas que pensaron que era real que David se había ido sin ella.