VIDEO: Jasond Calderón imita a Alexandra Fuentes

El comediante y actor Jasond Calderón aprovechó el viernes la ausencia de Alexandra Fuentes en el programa “Alexandra a las 12″ (Telemundo) para realizar una imitación de ella.

El momento se dio cuando Calderón le preguntó a la producción por qué no lo habían invitado para sustituir a Fuentes. “A mi no me llamaron para hacer esto. Mucho talento y ni pensaron en mí”, dijo entre risas el también productor.

Ante esto, Lizmarie Quintana, quien fue la presentadora ayer del show, lo invitó a censarse en la silla que ocupa Alexandra para que llevara a cabo su peculiar audición.

“Viene, estamos gozando. ¡Qué bueno está esto de verdad! David está en casa y el no me hizo café esta mañana, ¿tú puedes creer una cosa como esa ? Y los perros por ahí sueltos haciendo sus gracias por todo el patio”, fue parte de la presentación que hizo el locutor.

Igualmente, como parte de su parodia, imitó la forma de hablar de Alexandra y hasta sus movimientos corporales.

“Me levanté a las 5:00 a.m. para correr un 10K”, agregó de manera jocosa.

Por su parte, Fuentes acudió a sus redes sociales para reaccionar sobre el peculiar momento.

“Jasond, deja a David quieto”, escribió la presentadora de televisión junto a varios emojis alusivos a la risa.

Calderón, quien forma parte del elenco de “Raymond y sus Amigos” (Telemundo), se encontraba en el programa anunciando su nuevo stand up comedy, “Para’o sin Manitas”, que llevará a cabo del 17 al 20 de agosto en el teatro Braulio Castillo, en Bayamón. Asimismo, habló sobre su carrera en la industria del entretenimiento, la forma en que surgieron varios de sus personajes y sus planes.