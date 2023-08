FOTOS: Yailín y su bebé disfrutan de un día de piscina juntas

La cantante dominicana y exesposa de Anuel AA, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como “Yailín”, compartió este fin de semana varias fotografías donde se le ve disfrutando con su hija, Cattleya, de un día en la piscina.

A través de sus redes sociales, la rapera contó que pasó un “momento de conexión” con su bebé, quien nació el pasado mes de marzo en República Dominicana.

“Mi Catta tuvo una hermosa tarde de piscina junto a mamá! Disfrutamos muchísimo de este momento de conexión. Una imagen que refleja la importancia de crear recuerdos inolvidables juntas”, escribió la artista.

Sin embargo, lo más que llamó la atención de los cibernautas fue la imagen donde se aprecia la mano del rapero mexicoamericano, Daniel Hernández, mejor conocido como “6ix9ine”, junto a la de Cattleya

Asimismo, la artista publicó en sus historias de Instagram otra foto donde se aprecia reggaetonero sentado en un sofá con la niña en sus brazos.

Aunque Yailín y Tekashi, que han colaborado en los temas “Narcisista” y “Shaka Laka”, han negado que tienen una relación sentimental, sus seguidores aseguran que esta seria la confirmación de su noviazgo.

Tekashi 6ix9ine arremete contra Anuel AA por compartir foto del rostro de su hija Cattleya

El pasado mes de julio, 6ix9ine arremetió contra el exponente urbano Anuel AA, luego de que éste publicara una foto donde se ve el rostro de su hija, Cattleya.

6ix9ine acusó al boricua de publicar la imagen sin el consentimiento de su madre, la cantante Yailin. Además, aseguró que Anuel AA “no se hace cargo de la menor”.

“Eres una R@t@. No es mi lugar. Que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, comentó Tekashi.

“Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa... pa’l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conosco eres una R@ta. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerte el buen papá pa las redes (sic.)”, añadió.