De la Ghetto pide que todo el mundo se una para exigir justicia para Justin Santos

Tras la supresión de evidencia de la prueba de alcohol en el caso por la muerte del hermano del cantante Arcángel, Justin Santos; el exponente urbano De la Ghetto hizo un llamado al pueblo de Puerto Rico a unirse para exigir justicia para al joven.

Justin Santos murió a finales del 2021 en un accidente provocado por una conductora que manejaba en contra del tránsito y en estado de embriaguez por el Puente Teodoro Moscoso.

“Tenemos que unirnos y demostrarle a quien haya que demostrarles que juntos somos más!!! Esto no se puede quedar así!!! PEDIMOS JUSTICIA PARA JUSTIN #JUSTICE4JUSTIN #J4J 🩸🩸🩸🩸🩸A TODO EL QUE ME SIGA… COMPARTE, COMENTA #J4J Y DEJÉMOSLE SABER AL MUNDO LA INJUSTICIA QUE AQUÍ SE ESTÁ COMETIENDO!!!! (sic.)”, escribió De la Ghetto.

Por su parte, Carmen Rosas, madre del joven fallecido, aseguró que continuará luchando para que se haga justicia.

“Todo Puerto Rico conoce que para mí fue un impacto bien grande, pero claro está, eso no se va a quedar ahí, nosotros vamos a seguir luchando. No importa lo que pase y el tiempo que sea necesario yo voy a seguir luchando”, dijo Rosas en entrevista con la reportera Sylvia Hernández en el programa Día a Día. “Estoy de pie, sigo respirando, pero lo único que quisiéramos dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que esto va a continuar, que esto no se va a quedar ahí y que gracias al Señor yo me encuentro bien”, señaló.

“Aquí hay una decisión de una jueza que es la que nosotros vamos a trabajar y vamos a luchar y nos vamos a tirar a la calle. Nosotros lo vamos a hacer. Yo espero en Dios que ella se siente tranquila, que pueda dormir, que pueda descansar, que pueda hacer de todo ,pero que entienda que realmente el pueblo de Puerto Rico está inconforme. Ha sido una decisión que ha devastado a todo el mundo”, señaló.

La semana pasada, la jueza Nerisvel Durán Guzmán del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró ha lugar la petición de la defensa de Mayra Enid Nevárez Torres para suprimir la prueba de alcohol que se le realizó a la acusada de arrollar a Justin Santos.

Ante esto, el Departamento de Justicia indicó que estará apelando la determinación del tribunal alegando que los fiscales encargados del caso Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González presentaron pruebas para demostrar que la prueba de alcohol a la imputada se le hizo bajo su consentimiento.

“Respetamos la labor jurídica de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, pero entendemos que erró en derecho al suprimir la prueba de alcohol realizada a Mayra Enid Nevárez Torres, acusada por provocarle la muerte a Justin Santos Delanda mientras conducía en estado de embriaguez. Por lo que apelaremos la determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Te puede interesar: Asociación de la Judicatura recalca que el caso de Justin Santos todavía no ha terminado

Santos falleció en un accidente de tránsito en noviembre de 2021 en el Puente Teodoro Moscoso, acto que se le está intentando inculpar a Nevárez.

Nevárez Torres enfrenta cargos por violaciones de la Ley de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria. De su firma ser determinada como falsa, su posible sentencia a prisión pudiese reducir considerablemente más de 8 años.