Asociación de la Judicatura recalca que el caso de Justin Santos todavía no ha terminado

Tras la supresión de evidencia de la prueba de alcohol en el caso por la muerte del hermano del cantante Arcángel, Justin Santos; el presidente de la Asociación de la Judicatura, Carlos Salgado Schwarz, aseguró que todavía el proceso sigue su curso.

“Esta determinación no termina el caso que se está llevando contra esta ciudadana (Mayra Nevárez Torres). Todavía ella continúa siendo acusada del incidente negligente, y se llevará al proceso. Obviamente depende del curso de acción que el Ministerio Público tome a partir de esta determinación, porque el Ministerio Público puede -a su mayor criterio- recurrir al Tribunal de Apelaciones y solicitar que el Tribunal de Apelaciones revise esa determinación”, expresó Salgado Schwarz.

El juez reconoció que siempre una parte no va a estar de acuerdo con la determinación que se tome, pero lo importante es que esté fundamentada en el derecho vigente y sea representativa de lo que es el orden y la legislación vigente en el momento de los hechos bajo evaluación.

En cuanto al proceso, bajo críticas por su lentitud, el presidente de la Asociación de la Judicatura indicó que la dilación se pudo deber a varias razones, como la posibilidad de que faltara algún paso en el descubrimiento de pruebas o una lista extensa en el calendario.

Recordó que en todos los procesos hay una fase administrativa. “Estamos hablando de que se tienen que presentar unos testigos, el ministerio público tiene que organizarlos para presentarlos ante el tribunal y en muchas ocasiones se toma varios días”, dijo.

Por consiguiente, expresó que es común en los casos criminales que se extienda el calendario. También mencionó que pueden surgir peticiones de auxilio de jurisdicción para que se paralicen los procedimientos a nivel de instancia en lo que se revisa una decisión interlocutoria.

“A todos nos encantaría que todo se viera rápidamente, pero no siempre es un asunto de falta de diligencia. Tiene que ver en muchas ocasiones con la forma en que se presenta la prueba, la disponibilidad de los testigos, de poder garantizarles los derechos tanto al Ministerio Público como al acusado. Tienen un montón de razones que podría ser, pero eso no significa que no se vaya a hacer justicia”, añadió Salgado Schwarz.