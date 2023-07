Los mejores trajes de la preliminar de Miss Supranational 2023

Las 65 candidatas de la edición número 14 de Miss Supranational, el cual se celebra en Polonia, lucieron sus mejores galas y pasarelas en la competencia preliminar.

Camille Fabery y Rafael Pagán se lucen en las preliminares de Miss y Míster Supranational 2023 en Polonia

Una de las pasarelas más esperadas por los fanáticos y expertos de los concursos de belleza es la de trajes de gala, donde volvieron a brillar las piedras, plumas, estolas y diseños diferentes.

Entre las delegadas que se destacaron en la dicha competencia fueron: Miss Sudáfrica; Ayanda Thabeth, quien lució un vestido azul con un vanguardista diseño en la espalda y la brasileña; Sancler Frantz, quien llevó una elegante pieza negra con flecos en sus hombros.

También sobresalieron las beldades de República Checa, República Dominicana, Ecuador y Tailandia. Estas últimas dos llevaron vestido en color rojo.

Miss Colombia, Miss Filipinas y Miss Venezuela modelaron acertados vestidos en la dicha competencia.

La final del certamen, donde la sudafricana Lalela Mswane; Miss Supranational 2022, coronará su sucesora y Miss Supranational 2023 se llevará a cabo este viernes.

Los puertorriqueños Camille Fabery y Rafael Pagán se lucieron durante las competencias preliminares de Miss Supranational y Míster Supranational 2023, realizadas en Polonia.

Fabery, quien fue la segunda finalista en Miss Universe Puerto Rico 2023, realizado en agosto de 2022, se destacó en la pasarela de bañadores con su personalidad, frescura y soltura en el escenario. Mientras, en la competencia de traje de noche llevó un tradicional vestido brillante sin abertura ni mucho diseño.

Antes de partir a Polonia, Camille sostuvo que: “es un honor poder tener esta oportunidad única de representar a mi 100 x 35 en una competencia tan completa. El llevar la banda de Puerto Rico sobre mi pecho, me hace sentir triunfadora. Al mismo tiempo, me recuerda la gran responsabilidad que tengo con mi islita. Me siento muy segura de lo que será mi desempeño y a la vez confiada en el respaldo de mi pueblo”.

Camille es natural del pueblo de Cataño y actualmente es estudiante de tercer año de doctorado en farmacia.