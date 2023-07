Camille Fabery y Rafael Pagán se lucen en las preliminares de Miss y Míster Supranational 2023 en Polonia

Los puertorriqueños Camille Fabery y Rafael Pagán se lucieron durante las competencias preliminares de Miss Supranational y Míster Supranational 2023, realizadas en Polonia.

Fabery, quien fue la segunda finalista en Miss Universe Puerto Rico 2023, realizado en agosto de 2022, se destacó en la pasarela de bañadores con su personalidad, frescura y soltura en el escenario. Mientras, en la competencia de traje de noche llevó un tradicional vestido brillante sin abertura ni mucho diseño.

Antes de partir a Polonia, Camille sostuvo que: “es un honor poder tener esta oportunidad única de representar a mi 100 x 35 en una competencia tan completa. El llevar la banda de Puerto Rico sobre mi pecho, me hace sentir triunfadora. Al mismo tiempo, me recuerda la gran responsabilidad que tengo con mi islita. Me siento muy segura de lo que será mi desempeño y a la vez confiada en el respaldo de mi pueblo”.

Camille es natural del pueblo de Cataño y actualmente es estudiante de tercer año de doctorado en farmacia.

En esta edición del concurso participan delegadas más de 70 países.

Camille Fabery en la preliminar de Miss Supranational 2023

Rafael Pagán en la competencia preliminar de Míster Supranational 2023

Por su parte, Rafael Pagán mostró su figura y soltura en la pasarela de trajes de baño, mientras en la competencia de gala lució vestimenta completamente negra.

“Pienso utilizar esta plataforma para informar y educar sobre la importancia de temas como: la intervención temprana, la prevención de diagnóstico y el autocuidado emocional, situaciones que aquejan la vulnerabilidad de las personas del mundo entero”, mencionó Rafael antes de partir al certamen en Europa.

“Voy a representar la tenacidad del hombre puertorriqueño y al mismo tiempo ser ejemplo de perseverancia, determinación y responsabilidad social”, añadio.

Pagán posee un bachillerato en psicología y salud mental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, y una maestría en psicología escolar de la Universidad Carlos Albizu. Actualmente labora como psicólogo escolar para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Para la competencia estará vistiendo de algunos diseñadores locales como Leonardo Fifth Avenue · Clubman, Lazetes entre otros. Dentro del equipo de trabajo que estará a cargo de la preparación de nuestro representante se encuentran: el experimentado modelo y empresario puertorriqueño Fernando Álvarez, doctor Guillermo Colón, actual vicepresidente de Nuestra Belleza Puerto Rico entre otros profesionales.

En el concurso evalúan a los candidatos por su carisma, apariencia, profesionalismo, actividades físicas, elegancia proyectada en los desfiles en ropa formal, traje de baño y vestimenta fashion. También por la manera en que se expresan y promueven el lema de la organización internacional, que es “Aspirational & Inspirational” indicó la directora de proyecto de Nuestra belleza Puerto Rico, Valeria Vázquez; Miss Supranational 2018.