Madre de Arcángel acude al Tribunal Federal para brindar apoyo a familia de Keishla Rodríguez

Durante la continuación del caso contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de la joven Keishla Rodríguez, la madre del exponente urbano Arcángel, Carmen Rosa Santos, acudió al Tribunal Federal para presenciar la vista y brindarle apoyo a la familia.

Justin Santos, hijo de Carmen Rosa Santos y hermano del exponente urbano, perdió la vida en un accidente de tránsito en el Puente Teodoro Moscoso, mismo lugar donde Keishla Rodríguez fue encontrada sin vida. Ambos casos ocurrieron en el año 2021.

“En esta situación de Justin yo he recibido mucho apoyo de madres que han pasado por la misma situación mía y aparte ya la familia de esta niña nosotros habíamos compartido y ellos nos apoyaron en el primer año de Justin que estuvimos en el puente y compartir algo que tenemos en común, nuestros niños ambos perdieron la vida en el puente Teodoro Moscoso y estoy aquí para darle apoyo”, expresó Santos en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV).

“El golpe de Justin para mi fue bien fuerte, pero darme cuenta cuál ha sido realmente la forma de muerte que ha tenido esta niña, no es que me va a quitar el dolor de Justin pero por lo menos me siento agradecida con Dios, Justin tuvo un accidente de automóvil que puedo entender que aunque fue por una persona irresponsable pero fue un accidente, nadie planificó quitarle la vida, nadie planificó dormirme a mi niño de una forma así, esto fue algo planificado, organizado, estoy es muy triste”, añadió.

En el contrainterrogatorio de hoy, el abogado de Verdejo, Jason González, sembró dudas sobre si el testimonio de Cádiz es confiable ya que este había firmado un acuerdo de cooperación con el gobierno federal para declarar en contra del púgil.

El caso continúa su curso en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.