¡Llegó a las 78! Pintarán la última bandera de Puerto Rico este fin de semana en Carolina

Tras siete años de haber comenzado a pintar las banderas de Puerto Rico por cada uno de los municipios, el artista y pintor Héctor Collazo llegará a su meta de 78 monoestrelladas cuando realice la última en el municipio de Carolina.

“78 pueblos y 1 bandera”, dio inicio un 3 de agosto del 2016 en el municipio de Villalba, pueblo natal del artista que tras el fallecimiento de su hermano Alex, usó el arte como herramienta para desbordar sus emociones. Héctor PR se ha destacado por visitar los pueblos de esta hermosa isla y pintar a nuestra bandera en ellos. Para este joven villalbeño, este proyecto tiene mucho significado, ya que no es tan solo pintar la bandera, sino promover ese orgullo patrio que caracteriza a los puertorriqueños para visibilizar en los turistas, el gran amor que sentimos por nuestra tierra.

“Pintaré mi última bandera, como parte del proyecto” 78 pueblos y una bandera”. No ha sido fácil, pero nuestro secreto siempre ha sido perseverar. El próximo 1 de julio haremos historia, cuando pintemos esa última bandera en el pueblo de Carolina. Queremos que todos sean testigos de este gran evento” expresó Hector, sobre esta última hazaña de un proyecto que logró demostrar su amor patrio, el turismo y la creatividad a través de obras de arte protagonizadas por la bandera de Puerto Rico.

El evento se llevará a cabo este próximo sábado 1ro de julio en el balneario de Carolina donde también estará presente el exboxeador Felix “Tito” Trinidad, entre otras personalidades.

¿Cómo surgió el movimiento 78 Pueblos y 1 Bandera?

Cuenta Collazo que buscaba sanar las heridas tras la muerte de su hermano, quien se quitó la vida el 28 de mayo de 2014.

El suceso le provocó una depresión que lo llevó a recorrer la isla desesperadamente. Dice que llegó a visitar de cinco a diez lugares en un solo día.

“El arte me ha cambiado la vida radicalmente. Esto me ayudó a despejar la mente, ayudó a sanar mis heridas y ayudó a que naciera en mí un amor muy grande por Puerto Rico. Pero no fue hasta que sentí que estaba un poco mejor de lo que había sucedido, que quise transmitir ese amor a otras personas”, relató el villalbeño.

De ahí comenzaron a surgir las ideas como la de crear una página para mostrar las bellezas de nuestro país.

“Pinté la primera bandera cerca de mi casa, subiendo una montaña por la carretera 151, y todos querían llegar hasta allí para retratarse con la bandera. Esto comenzó a tener un efecto positivo en las personas”, recordó.

Fue así que decidió pintar una bandera en todos los pueblos, “promoviendo el valor de nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que nos distingue como puertorriqueños, y para que aprendamos a valorar nuestra naturaleza de una forma distinta, aprendiendo a escuchar el mar, escuchar las montañas, a sentir y a tener conexión con la naturaleza”.