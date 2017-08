Fue motociclista, paracaidista, estudio enfermería y es músico, toca batería y guitarra, y en esa constante búsqueda interior, Héctor Collazo descubrió su vocación.

“Muchos piensan que vamos transformando paredes, pero pienso que vamos desnudando paredes porque en cada una de ellas sacamos lo que es Puerto Rico. ¡Punto!”, enfatizó el creador del proyecto 78 Pueblos y 1 Bandera, una forma de representar lo mejor de Puerto Rico.

Precisamente ayer, dejó plasmada la bandera número 42 en la Ruta Criolla de Caguas, específicamente en el barrio Borinquen, frente a la gasolinera Gulf.

¿Cómo surgió el movimiento 78 Pueblos y 1 Bandera?

Cuenta Collazo que buscaba sanar las heridas tras la muerte de su hermano, quien se quitó la vida el 28 de mayo de 2014.

El suceso le provocó una depresión que lo llevó a recorrer la isla desesperadamente. Dice que llegó a visitar de cinco a diez lugares en un solo día.

“El arte me ha cambiado la vida radicalmente. Esto me ayudó a despejar la mente, ayudó a sanar mis heridas y ayudó a que naciera en mí un amor muy grande por Puerto Rico. Pero no fue hasta que sentí que estaba un poco mejor de lo que había sucedido, que quise transmitir ese amor a otras personas”, relató el villalbeño.

De ahí comenzaron a surgir las ideas como la de crear una página para mostrar las bellezas de nuestro país.

“Pinté la primera bandera cerca de mi casa, subiendo una montaña por la carretera 151, y todos querían llegar hasta allí para retratarse con la bandera. Esto comenzó a tener un efecto positivo en las personas”, recordó.

Fue así que decidió pintar una bandera en todos los pueblos, “promoviendo el valor de nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que nos distingue como puertorriqueños, y para que aprendamos a valorar nuestra naturaleza de una forma distinta, aprendiendo a escuchar el mar, escuchar las montañas, a sentir y a tener conexión con la naturaleza”.

“No solo estamos pintando una bandera, estamos pintando lo que nos identifica como pueblo”, subrayó.

El joven siente que el arte es “una especie de meditación, un idioma que se expresa por lo que ves, lo que sientes y lo que amas”.

Antes pintaba de forma clandestina y solo lo acompañaban los colores de la monoestrellada, las brochas y su sombra. Empero, el movimiento tomó fuerza, y cuando pintó la bandera número 25, la compañía Ford le hizo acercamientos para apoyarlo.

“Siguiendo el rumbo que había llevado, ellos (Ford) quisieron unirse de forma espontánea”, aclaró.

Ahora las franjas de sus banderas se trasforman. Él solo se ocupa de seleccionar el “lienzo”, pero los brochazos los dan todos aquellos que se unen al esfuerzo durante el trayecto.

“Ya no hay líneas derechas porque mi equipo de trabajo es mi país y todos los que se unen a pintar. Ahora quedan líneas perfectas porque se pinta en equipo, fomentando la unión en el pueblo. Es así que las banderas quedan perfectas”, profundizó.

El proyecto 8 Rutas de Fiesta

“Nos unimos a Héctor con el proyecto 8 Rutas de Fiesta para presentar a las personas todos esos lugares bonitos de la isla que pueden visitar con su vehículo y disfrutar con su familia. Héctor esta promoviendo lo que nosotros queríamos promover, que es reunirte con la familia, que salgas a visitar los pueblos, que disfrutes de todo lo que Puerto Rico tiene y que te sientas orgulloso de eso”, explicó Vivian Dávila, directora de comunicaciones de Ford.

Las próximas banderas se establecerán en la Ruta Capitana de Arecibo en septiembre, en la Ruta Gigante de Carolina en octubre, y en noviembre, en la Ruta Atlántica de Vega Alta.

Para más información puede acceder a www.ochorutasdefiesta.com