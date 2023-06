Tras controversia, Distrito T-Mobile asegura es una plataforma de apoyo a la comunidad LGBTQ+

Luego de que surgiera una controversia por un evento donde se leerían cuentos a niños por parte de ‘Drag Queens’, el Distrito T-Mobile aseguró que por los pasados años han celebrado una gran cantidad de eventos que apoyan diversas organizaciones y grupos, incluyendo la comunidad LGBTQ+.

“Nuestra tarima y redes sociales han servido de plataforma de apoyo y escenario para numerosos espectáculos que incluyen artistas y “performers” de la comunidad LGBTQ+ local, con decenas de presentaciones artísticas. De igual forma, desde nuestro inicio hemos sido escenario de podcasts, eventos deportivos y artísticos que promueven la diversidad e igualdad, como han sido la celebración de Pride Month 2022, el 2022 All Out 5K y el 2022 Glitter & Love, entre muchos otros. Además, hemos colaborado con Discover Puerto Rico en varias iniciativas para promover el destino a la comunidad LGBTQ+, incluyendo la creación de contenido dirigido a la comunidad internacional y sirviendo como uno de los anfitriones de una convención masiva dirigida al turismo LGBTQ+ a finales del año. El compromiso con la comunidad se mantiene firme con planes al futuro,” indicó Francisco Mariani, gerente general de Distrito T-Mobile.

Además, aseguraron que se ha fortalecido su alianza estratégica con True Self Foundation, una organización sin fines de lucro que fomenta el emprendimiento y la educación a través de adiestramientos, servicios legales y asistencia financiera. Esta alianza le permitirá continuar fomentando la educación, capacitación y sensibilidad LGBTQ+ a nivel tanto interno como externo, fortaleciendo así su posición como aliados de la comunidad.

“Este año, nuevamente nos unimos a la celebración de PRIDE month de la mano de True Self Foundation quien el sábado, 24 de junio de 2023 celebrará su All Out 5K el cual integra múltiples presentaciones educativas y culturales en celebración del amor y la equidad. El evento, abierto a toda la familia, es la fuente principal de recaudos de la organización para promover la movilidad social y el bienestar integral de las comunidades LGBTQ+. Los fondos sirven para becas, asistencia legal, y para brindar herramientas de emprendimiento y acceso universitario”, señaló Mariani.

La carrera de 3.1 millas sale de las instalaciones de DISTRITO T-Mobile a las 5:00 de la tarde. Los participantes recorrerán el complejo de Bahía Urbana, el Parque Luis Muñoz Rivera y llegarán nuevamente a DISTRITO T-Mobile. Esta gran celebración culminará con un gran espectáculo y música en vivo para el disfrute de todos los presentes.

“En DISTRITO T-Mobile continuamos comprometidos con apoyar la educación y los eventos que promuevan la diversidad y visibilidad de esta comunidad en Puerto Rico identificando maneras de continuar promoviendo un espacio de inclusión en nuestro destino de entretenimiento” concluyó.

Cambian sede del evento “Express Yourself Glitter Pride” tras cancelación de lectura de cuentos para niños

Tras el Distrito T-Mobile anunciar que cancelarían la actividad de lectura para niños por parte de transformistas como parte del evento “Express Yourself Glitter Pride”, la organización sin fines de lucro Waves Ahead Puerto Rico decidió cambiar de sede la actividad frente a sus oficinas en la avenida Américo Miranda en San Juan para proteger la inclusión.

“Esto se le dio toda la información a administración ya hace más de un mes atrás. Es la misma actividad que hicimos el año pasado, totalmente igual este año. El único cambio es que estamos añadiendo unos libros nuevos que son con la misma temática de año pasado y que son personas nuevas las que van a estar participando”, explicó el director ejecutivo de Waves Ahead Puerto Rico, Wilfred W. Labiosa, Ph.D.

De igual forma, aclaró, en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico, que está de acuerdo con las expresiones sobre que “los niños son niños” y por tal razón las lecturas escogidas para la actividad son infantiles.

Las lecturas para este año son “Un día con papá y dada” por José Ignacio Valenzuela, “Soy Jazz” por Jazz Jennings, y “Krei y la flor de corazones: Un cuento sobre reconocer y entender la tristeza” por Claudia Fossi Díaz, Thania Libri Díaz y Andrea Ortiz Naranjo.

“Los tres libros fueron escogidos porque hablan sobre la temática de salud mental y cómo expresar las emociones. Ya que en Puerto Rico tenemos un problema grave de nuestra y queríamos fomentar el buscar ayuda o hablar sobre las emociones que uno pasa”, explicó Labiosa.

Durante la actividad del año pasado se leyeron los libros “¿De qué color es tu sombra?” por José Ignacio Valenzuela y “Pelo Bueno” por Yolanda Arroyo Pizarro.

El evento “Express Yourself Glitter Pride” sigue siendo el sábado, 17 de junio, a las 1:00 de la tarde y contará con artesanía, música en vivo y presentaciones de transformistas.

“A pesar de las circunstancias actuales, seguimos esperanzados en futuras alianzas y eventos, siempre y cuando las circunstancias evolucionen hacia una dirección más inclusiva. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros seguidores y miembros de la comunidad por su comprensión y apoyo continuo durante este momento tan difícil, en particular a nuestras Drag Performers, quienes son parte integral de nuestras comunidades”, comunicó Labiosa.

Waves Ahead es una organización comprometida con el servicio gratuito a la comunidad de adultos mayores LGBTTQ+, adultos sin hogar, mujeres jefas de familia y la población en general a través de nuestros centros comunitarios en San Juan, Cabo Rojo, Maunabo, Loíza e Isabela.