Rodríguez Veve critica que incluyan a niños a eventos de drag queens

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, exigió a la comunidad LGBTTQIA que no exponga “a niños a contenidos, espectáculos y temas” que catalogó para adultos.

Su reacción surge por el anuncio del evento “Express Yourself Glitter Pride”, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de junio en el Distrito T-Mobile en San Juan y que como parte de sus actividades tendrá presentaciones musicales, ´drag performers´ y lectura de cuentos para niños.

La senadora aseguró que “no todos los que se identifican como parte de la comunidad LGBT+ piensan igual” y “algunos se han levantado a criticar y rechazar que otros miembros de su comunidad pretendan exponer a niños a contenidos, espectáculos y temas para adultos”.

“Esto no es -como algunos quisieran que fuera- un asunto pro vs anti LGBT+. Así lo quisieran simplificar algunos con las típicas etiquetas fóbicas, para desviar la atención de la verdadera controversia. Por el contrario, esto es un asunto de sentido común, del más elemental cuidado a la inocencia de la niñez. A los niños les da igual cuántos géneros un adulto pueda pensar que existen”, comentó la senadora.

Rodríguez Veve puntualizó que hay que dejar “a los niños ser niños”.

“¿Qué pueden entender ellos a una edad en la que están aprendiendo los colores, los números y las letras, sobre ideas debatibles respecto de la identidad sexual?”, cuestionó.

“A los niños les basta saber que hay que amar y respetar a los demás por el mero hecho de ser seres humanos. ¿Cómo contribuye a este objetivo que drag queens (hombres vestidos de mujeres que exageran rasgos femeninos) le lean cuentos? Dejen a los niños ser niños”, puntualizó.

Rodríguez Veve dijo desconocer cómo transcurrirán los eventos en la actividad y se sostuvo en que los espectáculos de drag queens son para adultos.

“No sé si, en efecto, los organizadores pretenden recrear en PR las escenas de estados y países donde drag queens le leen cuentos a niños en las escuelas, bibliotecas y otros espacios. Pero, si este fuera el caso, lo sostengo, los shows de drag queens son espectáculos para adultos, a los que los adultos tienen perfecto dercho a asistir. Los niños no. Dejen a los niños ser niños”, sostuvo.

La senadora aclaró que sus expresiones no tienen que ver con el respeto a la comunidad LGBTTQIA+.

“Los niños no tienen porque normalizar que hombres se vistan de mujer, que hombres imiten exageradamente a las mujeres ni que hombres exhiban sus cuerpos de forma sexualizada bajo apariencia de mujer. El respeto a la comunidad LGBT+ nada tiene que ver con esto. Y no, no pretendan comparar a las drag queens con Doña Plinia -y otros personaje jocosos- que evidentemente está parodiando a una abuela a quien, como mucho, se le ve el refajo! Nuestra inteligencia nos permite distinguir entre la comedia y los espectáculos artísticos para adultos. A los adultos: dejen a los niños ser niños”, señaló la senadora.