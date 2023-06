“Me estoy divorciando”: Molusco explota contra ataques por no terminar canchas que prometió arreglar

Una fuerte descarga contra el gobierno de Puerto Rico por no mantener en condiciones óptimas las instalaciones deportivas del país fue la que soltó el comunicador Jorge Pabón “Molusco” a través de sus plataformas al mismo tiempo que aclaró la razón por la cual no ha cumplido con su promesa de rehabilitar dos canchas de baloncesto como parte de una iniciativa del podcastero conocido como “Benny Benni”.

Fue a través de su programa en La Mega 106.9 FM y su canal de YouTube, Molusco TV que el locutor indicó que no ha podido cumplir con ayudar en la rehabilitación de dos canchas de baloncesto debido a que está pasando por un proceso de divorcio de su ahora exesposa Claudia Morales con quien estuvo por casi 20 años.

“Los fondos están, abre los teatros, dame programas de deportes, sácame a los chamaquitos, dale opciones. Aquí tienen que venir los reggaetoneros a estar arreglando canchas. No hay nada más que me de vergüenza que ver un reggaetonero y ver gente de afuera arreglando canchas cuando esos fondos están asignados y ese dinero está ahí”, expresó Molusco como parte de su descarga.

Luego aclaró lo ocurrido con las canchas de baloncesto que prometió rehabilitar como parte de la iniciativa a la cual se han unido exponentes urbanos como Wisin y Ozuna.

“Por cierto déjame aclarar algo, aprovechando la coyuntura de las canchas, yo ofrecí tres canchas para hacer, hice una y Benny Benni, la única razón por la cual no hice las otras dos, para que lo entiendas, yo me estoy divorciando, hermano mío, no sé si sabes lo que es un proceso de divorcio, no sé si lo sabes, no es que no quiero hacerlo y otra cosa, no me toca a mi, porque ese es el dinero que yo me he ganado con el sudor de mi frente, yo quería sacar fondos y los saqué. Me estoy divorciando, no sé si sabes, esa es la respuesta, quería ignorarlo, pero aproveché la coyuntura para decirlo, cuando pase el proceso, aquellas dos canchas, contigo o sin ti las haré, no me importa”, añadió.

Su expresiones de coraje mayormente vienen por un video que publicó Benny Benni en su Instagram donde acusa al locutor de “pagar encuestas” para salir como parte de los influencers más reconocidos del país mientras que lo acusa de no haber terminado la obra de rehabilitar dos canchas luego de finalizar solo una.

“Ustedes influyen a su ego y todo lo gastan en views. Acá vamos a darle una cancha histórica donde no se escatimó en gastos. Postes, iluminación canastos nuevos, pintura, piso de goma y más”, fue parte de lo que escribió Benny Benni en sus redes sociales.

Vale Pintos habla de su “relación” con Molusco

Tras ser vinculada sentimentalmente con el locutor Jorge Pabón “Molusco”, la cantante Vale Pintos se expresó por primera vez sobre lo que sintió al estar envuelta en esta situación.

Pintos contó su lado de la historia, precisamente en una entrevista con Molusco para su canal de YouTube. Ambos aseguraron que se conocieron durante un fin de semana que pasaron en la zona de Salinas ya que tienen amistades en común.

La cantante se encuentra en la isla desde el pasado mes de noviembre trabajando en su carrera musical con productores puertorriqueños. Anteriormente, la cantante de raíces colombianas y uruguayas vivía en la ciudad de Miami donde también nació.

Ante los rumores sobre una supuesta relación con el locutor que se acaba de divorciar tras casi 20 años de matrimonio con su exesposa Claudia Morales, Pintos aseguró que se sintió incómoda.

“Yo me sentí súper mal también, pues porque tú estás en tu situación, tienes a tu familia, yo dije me van a odiar, todo el mundo me va a odiar. Nunca me había pasado algo así, justo iba a lanzar mi canción esta semana y todo estaba tranquilo”, expresó Pintos.

Del mismo modo, Molusco dejó saber que también se incomodó con los rumores y que ahora que está soltero no podría salir con ninguna mujer ya que sería vinculado automáticamente.

“Yo me sentí un poco incómodo, porque al final dije mano, no puedo salir. Toda mujer que esté a mi lado...¿Yo voy a estar con ella? Si yo quiero hacer algo de verdad. ¿Tú te crees que yo me voy a ir para caja de muertos?”, expresó Molusco.

Los rumores comenzaron tras unas expresiones del personaje de “La Comay” en el programa que lleva el mismo nombre en TeleOnce.