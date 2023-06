Zuleyka y Barea asisten a la graduación de su hijo Sebastián

La ex reina de belleza Zuleyka Rivera y el baloncelista José Juan Barea, asistieron a la graduación de quinto grado de su hijo Sebastián José en Miami.

En una publicación en Instagram, Rivera compartió varios momentos de la ceremonia que incluyen al menor posando con sus familiares.

“Tal cual tus palabras hijo @sjbarea “CONFIDENT AND READY FOR THE NEXT PLAY”.Graduación 👨‍🎓 de quinto grado. Que bendición mas hermosa verte crecer! Ya estás dejando de ser un bebé para convertirte en un adolescente”, escribió la también presentadora de televisión en redes sociales.

Entre los presentes en la ceremonia, estuvieron Viviana Ortiz, actual esposa de Barea, y sus hijos, Paulina y José Juan.