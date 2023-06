Paty Navidad le gana a Madison Anderson en competencia que tuvo a Maripily de jueza

La actriz y cantante mexicana Patricia “Paty” Navidad se convirtió la tarde del miércoles, en la ganadora de la competencia culinaria “Los chefs en casa”, segmento del programa “En casa con Telemundo”, que conducen los boricuas Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y la mexicana Andrea Meza.

Navidad superó en el reto final a la boricua Madison Anderson, quien ganó el pasado 24 de abril la tercera temporada de “La casa de los famosos” y se llevó a su casa 200 mil dólares.

En “La casa de los famosos 3″, Navidad obtuvo el segundo lugar.

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily fue la jueza de la prueba final de “Los chefs en casa”.

En la mencionada competencia también participaron el actor José “Pepe” Gámez y Osmel Sousa, quienes fueron parte de “La casa de los famosos 3″. Gámez quedó en el tercer lugar, mientras Sousa fue el décimo eliminado del juego.

Las exhabitantes de “La casa de los famosos”; Gisella Aboumrad y Daniela Navarro fueron juezas de los primeros retos de la competencia.

Zuleyka y Barea asisten a la graduación de su hijo Sebastián

La exreina de belleza Zuleyka Rivera y el baloncelista José Juan Barea, asistieron a la graduación de quinto grado de su hijo Sebastián José en Miami.

En una publicación en Instagram, Rivera compartió varios momentos de la ceremonia que incluyen al menor posando con sus familiares.

“Tal cual tus palabras hijo @sjbarea “CONFIDENT AND READY FOR THE NEXT PLAY”.Graduación 👨‍🎓 de quinto grado. Que bendición mas hermosa verte crecer! Ya estás dejando de ser un bebé para convertirte en un adolescente”, escribió la también presentadora de televisión en redes sociales.

Entre los presentes en la ceremonia, estuvieron Viviana Ortiz, actual esposa de Barea, y sus hijos, Paulina y José Juan.