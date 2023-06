Mr. Cash narra los terribles momentos cuando su padre, paciente de Alzheimer, desapareció

Corillo, bienvenidos a mi nueva columna #PrimeroConElNalgo en Metro. Dos veces al mes, los 15 y los 30 las zumbo pa mantenerlos siempre al día con los bochinches exclusivos e info de la farándula, primero que los copiones y bien a mi estilo malalechístico.

En esta ocasión di seguimiento a una noticia que corrió como pólvora en el fin de semana cuando el animador de televisión Josué Carrión “Mr. Cash” publicó en sus redes que su papá, paciente de Alzheimer, estaba desaparecido y le pedía a la gente ayuda para poderlo encontrar. Devastadora por demás la situación. Recordé que no era la primera vez que ocurría y él solicitaba ayuda ciudadana. Hablé en exclusiva con “Mr. Cash” y no pueden ni imaginar su desesperación ya que en ese momento él se encontraba fuera de la isla. Josué narró en detalle esos terribles momentos cuando su padre desaparece y todos los esfuerzos que hicieron para dar con él. Revela lo mucho que significa su papá para él, aunque ya comienza a vivir con tristeza la dura realidad de esta enfermedad y los estragos que causa a la memoria. Mi abrazo solidario a Josué y a su familia. Gracias por confiar en mí. Les comparto sus primeras declaraciones luego de este lamentable suceso.

Josué, ¿cómo estás?

“Gracias a Dios Todopoderoso me encuentro muy bien, lleno de vida, salud y siempre viviendo agradecido, no importando las circunstancias. Nada más podernos levantar y respirar es motivo para decir gracias Señor.”

Vi en tus redes que estabas solicitando ayuda ciudadana para dar con el paradero de tu papá, quien es paciente de Alzheimer. ¿Qué fue lo que pasó?

“Mi señora madre se dirigía en su vehículo con papi rumbo a la casa de mi hermano César en Caguas y de repente papi se bajó del vehículo, al parecer desorientado. Mi mamá trató de seguirlo pero se le perdió de vista y en cuestión de segundos le perdió el rastro. Mi hermano me llamó inmediatamente y comenzaron con la búsqueda por el área de Caguas, no lo encontraron y se personalizaron a la Comandancia para reportarlo, mas podían tirar la Alerta Silver por cuestión de protocolo, no obstante lo publiqué en Facebook y respondieron al llamado inmediatamente, comenzaron a compartir el “post” y a los varios minutos me llama un buen samaritano que lo encontró y lo llevó al hospital Menonita y allí lo recibieron. Gracias a Dios lo tenemos sano y salvo en casa.”

¿Cuán duro fue para ti que vives en los Estados Unidos cuando supiste de su reciente desaparición?

“Yo estoy entre mi casa en Puerto Rico y la Florida, fue bien duro para mí porque es mi padre, mi héroe y te sientes impotente al no poder estar en ese momento físicamente. A pesar de ello estuve en todo momento enterado por “FaceTime” con mi hermano César para estar al tanto de la búsqueda y poder ayudar simultáneamente a través de las redes e iba informándoles. Gracias a las miles de personas lo compartieron.”

¿Él vive con tu mamá en Puerto Rico? ¿Tienen a una persona adicional que lo ayude?

“Actualmente él vive con mami en su casa en San Juan, son un matrimonio de más de 50 años de casados y entre altas y bajas permanecen juntos y brindándose mucho amor hasta el final, como debe ser. Justamente hoy comenzó una ayuda adicional para asistirles a ambos porque es muy fuerte para mami, quien es la cuidadora inmediata.”

El año pasado pediste ayuda al pueblo por la misma situación.

“Lamentablemente es la segunda ocasión que nos sucede y es que en el momento menos pensado se nos desaparece. Le habíamos puesto un GPS pero los bota. La enfermedad de Alzheimer es progresiva y el comportamiento es inestable.”

¿Cómo ha sido tu experiencia con él como paciente de Alzheimer?

“Yo estuve cuidando a mi papá por un largo tiempo en la Florida, y no me arrepiento, a pesar de lo difícil que es bregar con esta enfermedad, porque es mi padre y hago todo lo que esté a mi alcance por él. Él fue quien nos cuidó y nos educó y ahora nos toca a nosotros honrarlo en vida.”

¿En cuál etapa está? ¿Aún reconoce a sus seres queridos y a ti?

“Está en una etapa media moderada, bastante adelantada, se pone contento cuando escucha mi voz. Cuando me ve en persona, ni hablar. Eso sí, es bien triste cuando en ocasiones no sabe quién soy o se olvida de mi nombre y tengo que tratar de recordárselo y vuelve y cae un poco en tiempo. Desde pequeño me dio todo su amor y siempre cuidó de mí. Recuerdo cuando yo llegaba de la universidad me preparaba comida, nunca lo olvidaré. Él es mi ejemplo y me inculcó principios y valores que seguirán conmigo.”

¿Qué has aprendido como hijo de esta condición que tiene tu padre?

“Hay que honrar a sus padres en todo momento, hijo fuiste y padre serás, por lo tanto mientras esté con vida lo seguiré honrando y disfrutando hasta que Dios así lo permita. No obstante, tengo fe de que pueda surgir un milagro, para Dios no hay nada imposible. Todos los hijos que tengan a sus padres con vida y sanos, disfrútenlos y hónrenlos, nunca sabes cuándo pueda olvidar tu nombre o no los tengas contigo.”

¿Qué pasó con tu proyecto que iniciaste en tu canal de Youtube?

“Respecto al proyecto de Youtube “Mr.CashTV” se han adelantado varios episodios que estarán pronto por salir.”

¿Algún acercamiento para volver a la televisión? Planes futuros.

“En cuanto a la televisión, es una industria que siempre me ha apasionado y tengo la experiencia para desarrollar algún proyecto. Te aseguro que cuando tenga noticias, te dejaré saber. Actualmente finalicé las clases de “realtor” y próximamente estaré tomando el examen del estado para unirme a la compañía de Broker “Resource One Realty” en la Florida. Estaré, Dios mediante, con ellos cumpliendo los sueños de las personas de obtener su hogar en el Estado del Sol. Aunque esté en el negocio de Bienes Raíces, no afecta estar en los medios, todo lo contrario, es un “plus” para llevar las ofertas a nuestro público. También estaré redactando un libro, en el cual estaré contando mis vivencias de toda mi vida y todas las cosas que he tenido que pasar para lograr el éxito y bendiciones que necesitamos, la fe es vital para lograrlo. Aún falta mucho más para contar. ¡Lo mejor está por venir!”

¿Quieres aprovechar y enviarle un mensaje a tu público?

“A mi público de Puerto Rico y de Estados Unidos que siempre me tiene en sus oraciones, no me sueltan y me lo dejan saber a través de sus mensajes, ¡GRACIAS! Les digo que no se rindan y luchen por sus sueños, NO importa cuantas veces te señalen y te acusen, persevera y verás la victoria y bendiciones en tu vida . Ten fe y cree.”

