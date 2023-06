Ferdinand Pérez recibe la medalla presidencial de la Universidad Ana G. Méndez

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) el confirió este jueves la medalla presidencial al productor y presentador del programa televiso Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez Román.

Además, otorgó un total de 1,882 grados en la primera de dos graduaciones que celebrará la institución este jueves y viernes en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar. Los grados conferidos en esta graduación son en Negocios, Turismo y Emprendimiento, Ciencias y Tecnología, Ingeniería Diseño y Arquitectura, Programa Ahora y las escuelas de: Medicina Naturopática, Medicina Dental y Medicina Veterinaria.

Lea también: Ferdinand Pérez agradece mensajes y oraciones de sus televidentes

Mañana, viernes, 2, 201 que recibirán sus grados en Artes Liberales, Ciencias de la Salud y Estudios Técnicos para un total de 4,083 graduados. Entre estos se encuentra la primera clase del programa doctoral en Filosofía en Estudios Culturales. Este programa es el primero y único en dedicarse a los estudios culturales en Puerto Rico.

“Educarse y estudiar es cada vez más significativo. Y vienen a mi mente, palabras del activista sudafricano Nelson Mandela que afirmó que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Los estudiantes son los agentes del cambio que llevarán adelante esa transformación y son la columna vertebral de una nación. Son quienes moldearán el futuro y construirán una sociedad próspera y sostenible”, expresó el presidente de la UAGM, José F. Méndez Méndez, como parte de su mensaje a los graduandos.

La medalla presidencial conferida a Pérez Román, reconoce la labor y las contribuciones extraordinarias de aquellos que han demostrado con sus acciones una aportación significativa a la educación, a preservar los más altos valores del ser humano y al bienestar general de nuestro pueblo.

Te puede interesar: Ferdinand Pérez comparte foto mientras recibe tratamiento contra el cáncer

En su mensaje a los graduandos Pérez Román destacó que: “La calle no está fácil y la tentación de abandonar el país en la búsqueda de nuevas oportunidades será grande. Así que les tengo 3 consejos: vivir con más calma, toma las cosas buenas que te ofrecerá la vida y disfrútalas al máximo; la prisa nos hace tropezar, piensa dos y tres veces las cosas antes de tomar una decisión importante en tu vida y el último recuerda que nadie es indispensable, no tienes muchos años para vivir, si no pregúntenles a tus padres y abuelos la vida se va volando, por eso dedícale, todo el cariño y el tiempo que puedas a los tuyos”, expresó.