Así es por dentro la lujosa casa de Adamari López

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, compartió a través de las redes sociales imágenes en las que se ve el interior de su casa.

Por medio de su cuenta de Facebook, la comunicadora publicó un video, con una sorpresa que su hija Alaïa le preparó. En las fotos, la artista hace un recorrido por todos los rincones de su casa, en busca de las pistas.

Así es como se aprecia cada detalle de su hogar, lo que ha llamado la atención de sus seguidores.

A continuación, puedes ver el “house tour” que Adamari hizo, sin querrer.

La salida de Adamari de Telemundo

De acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la artista fue informada que su contrato no se reconovaría. Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.

Recordemos que desde antes de dejar el matutino, la artista estaba dedicada a sus redes sociales, generando contenido constantemente.

Por lo que ahora que tiene más tiempo libre, Adamari continúa publicando videos, y siguiendo las principales tendencias.

Por otro lado, la famosa sorprendió, al dar a conocer que está comenzando a dar clases con rutinas de ejercicio, algo que resulta llamativo para sus fans, ya que de esta forma se pueden sentir más cercanos a ella.

López también ha recibido algunas críticas, por parte de quienes la comparan con el trabajo de su expareja, el bailarín Toni Costa, quien también se dedica a hacer este tipo de dinámicas.