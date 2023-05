Jungkook, cantante de BTS, fue amenazado de muerte

El fanatismo por un cantante puede llegar a lados verdaderamente oscuros y así se ha demostrado en varios momentos a lo largo de la historia, citando como ejemplo más significativo el asesinato de John Lennon, por parte de Mark David Chapman, por el simple hecho de querer pertenecer de cualquier manera en la historia de The Beatles.

Hay otros personajes del entretenimiento que han sido víctimas de acosadores por el simple hecho de ser artistas reconocidos, sin mucha explicación por parte de los victimarios con respecto a la justificación de sus actos, es así el caso más reciente de uno de los cantantes de la agrupación BTS, Jungkook, luego que se confirmara por parte de la justicia de Corea de Sur, ser víctima de varios “sasaeng” (término coreano para mencionar a personas que se meten en la vida privada de las celebridades).

Amenaza de muerte

Distintos medios de comunicaciones surcoreana confirmaron el grado de preocupación entre el cantante de 25 años y las autoridades policiales, al trascender que una fanática es la responsable de una seguidilla de acosos mediante sus redes sociales, una en particularidad por ser amenaza de muerte.

La joven estrella de K-Pop realizó la denuncia de recibir constantemente comida a domicilio, pidiéndole a sus fans que no lo hagan más porque no iba a consumirlo. “Por favor, no envíes comida a domicilio. Incluso si lo hacen, no lo comeré. Les agradezco el detalle, pero yo puedo alimentarme bien por mi cuenta. Por favor, este es un pedido sincero. Si llega un delivery más a casa, voy a investigar usando el recibo, el número de orden y tomaré acciones contra esta persona. Por favor, deténganse”, pidió el cantante.

“Sé bueno cuando yo sea bueno contigo”, respondió la acosadora identificada como @chu02859 y que se trataría de una fan que le envió comida a la casa del integrante más joven de BTS.

A los pocos días llegó la amenaza de muerte. “Quien cree que no lo haré, si pude enviarle comida como no sería difícil para mí matarlo. Yo sé dónde está su casa y está cerca de la mía. Te juro que unos meses más y verás a Jungkook en una tumba. Él es grosero, él rechazó una comida de mí.”, sentenció la usuaria en sus historias.

Según el rastreo, esta sasaeng aparentemente vivió en Corea del Sur durante un tiempo y pudo obtener la dirección de la casa de Jungkook. Se cree que se trata de una menor de 17 años llamada Amina, quien actualmente se encuentra en Indonesia.